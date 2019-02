Ehingen Debatte über Flächenverbrauch im Gemeinderat

Ehingen / Stefan Bentele

Die Grünen scheitern damit, Bauherren künftig zwei Geschosse vorzuschreiben. Künftig soll es zudem beim Gelben Sack bleiben.

Der Gemeinderat hat gestern den Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss für den Bebauungsplan „Seewiesen“ in Blienshofen beschlossen. Am südlichen Ortsrand des Ehinger Teilorts sollen auf knapp einem Hektar sieben Bauplätze entstehen, die sich an die Bebauung in der Nachbarschaft anschließen. Wie Stadtplaner Dominic Kress sagte, kann das Verfahren wegen der Größe des Baugebiets beschleunigt angegangen werden, weshalb unter anderem kein Umweltbericht und keine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit notwendig sind. Man habe dennoch eine artenschutzrechtliche Beurteilung erstellt und „grünes Licht“ erhalten.

Weil die zwei südlichsten Bauplätze künftig den neuen Ortsrand an der Stelle definieren, lässt der Bebauungsplan für Gebäude dort nur ein Vollgeschoss zu. Kress erklärte diesen Umstand damit, dass man sich dort in einer ländlichen Umgebung befinde. Auf fünf Bauplätzen im Gebiet können Gebäude mit bis zu zwei Vollgeschossen entstehen.

Die Grünen im Gemeinderat sehen das anders. Sie brachten in die Beratung kurzfristig einen Antrag ein, der vorsah, zum einen überall zwei Vollgeschosse vorzuschreiben und ferner pro Wohngebäude nicht zwei, sondern bis zu vier Wohneinheiten zuzulassen. Wie Fraktionsvorsitzender Hubert Dangelmaier erklärte, gehe es darum, wie man in Ehingen baue und zugleich viel Fläche spare. Das sei mit zweigeschossigen Bauten möglich, weil derjenige, der in die Höhe baue, weniger in die Breite baue, es sei denn, er wolle mehr Wohnraum. „Ich will keine Lex Blienshofen.“ Es gehe ihm um eine Grundsatzentscheidung, darum, eine Methode für die Zukunft zu finden.

Thema habe Brisanz

Das Thema habe „Brisanz“. Er lebe seit 62 Jahren in Rißtissen, der Flächenverbrauch dort und anderswo in der Großen Kreisstadt habe sich in all den Jahren vervielfacht, obwohl die Bevölkerung nicht in gleichem Maße gewachsen sei. Viele redeten zwar von nachhaltiger Entwicklung, doch die meisten dächten: „Es wird schon gutgehen.“

Stadtplaner Kress widersprach Dangelmaier in Sachen Geschosse, verwies darauf, dass der Bedarf für solche Bauten in den Teilorten nicht vorhanden sei. „Nicht jeder will so bauen.“ Auch Oberbürgermeister Alexander Baumann pflichtete Kress bei. CDU-Fraktionsvorsitzender Manuel Hagel sprach davon, Innen- und Außenentwicklung gleichermaßen zu fördern. „Wir wollen den Menschen aber keine Vorschriften machen.“ Er kündigte vor der Abstimmung an, dass seine Fraktion den Antrag ablehne. Christian Walther (Junges Ehingen) lobte, dass sich die Diskussion um die Zukunft drehe, sah das Thema in Blienshofen aber an der falschen Stelle und kündigte an, sich zu enthalten.

Letztlich stimmten lediglich Dangelmaier und seine Fraktionskollegin Heidi Bossert für den Antrag, woraufhin sie den Antrag zurückgezogen. Der Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss selbst wurde bei drei Enthaltungen – Walther, Dangelmaier und Bossert – beschlossen.

Der Gemeinderat hat ferner per einstimmigem Beschluss das Landratsamt bevollmächtigt, die Abstimmungserklärung zwischen Systembetreibern und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abzuschließen und den Gelben Sack als Entsorgungsbehältnis zu favorisieren.

5 Millionen fürs Backbone

Ferner haben die Räte einstimmig Ingenieurleistungen für den Breitbandausbau der Lose Nord und Süd in Ehingen sowie die Tiefbauarbeiten von Infrastruktur für und die Verlegung von Glasfaser fürs Backbone im Los Griesingen und den Losen Mitte (Deppenhausen nach Berg), Nord (Innenstadt bis Nasgenstadt und Blienshofen) und West (Kirchen bis Altsteußlingen und Unterwilzingen) vergeben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als fünf Millionen Euro. Nach Angaben der Verwaltung wird das Glasfaser voraussichtlich bis spätestens Mitte 2020 verlegt sein, danach kann es bis zu sechs Monate dauern, bis auf den Leitungen Informationen fließen.