Überwuchert, alt, schlecht begehbar – der Zustand des Friedhofs in Schelklingen ist vielen in der Stadt schon seit langem ein Ärgernis. Jetzt haben die Stadträte am Mittwochabend über Pläne für eine Neugestaltung diskutiert. Die Landschaftsarchitektin Maria Kurasch legte einen Maßnahmenplan...