Höhlen Das Welterbe hat nun ein Logo

So ähnlich könnte es bald auch am Ortseingang von Schelklingen aussehen, wenn die neuen Hinweistafeln zum Welterbe angebracht sind. © Foto: Entwurf: AG Weltkultursprung

Ulm/Region / swp

Die Akteure sehen es als „weiteren Meilenstein rund um das Welterbe“, wie es in der Pressemitteilung von Landratsamt-Sprecher Bernd Weltin heißt: Gestern hat der Steuerungskreis der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung ein einheitliches Design und ein nationales Welterbe-Logo beschlossen. Damit soll das Welterbe künftig beworben und sichtbar gemacht werden. So werde die offizielle Bezeichnung „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ zur einheitlichen Erkennungsmarke.

Erscheinungsbild und Logo seien in Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege erarbeitet und von der Firma burkert ideenreich aus Ulm konzipiert worden. Zudem werde es als Marke eingetragen und geschützt.

Dieser Beschluss sei eine wichtige Basis, sagte Landrat Heiner Scheffold, Sprecher des Steuerungskreises der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung – für eine gemeinsame Marketingstrategie mit einem nationalen Welterbe-Logo, einem buchstäblich wegweisenden Corporate Design und einer durchgehenden Beschilderung in der Welterberegion. Dies werde in den Tälern und direkt an den Welterbestätten sichtbar werden, kündigte Scheffold laut der Mitteilung an.

Ein komplett neues Informations- und Beschilderungssystem in dem neuen Design soll sich über Ach- und das Lonetal erstrecken. Schon an der Autobahn sollen potenzielle Gäste auf das Unesco-Welterbe hingewiesen werden. Hinweistafeln sollen an den Eingänge zu den jeweiligen Tälern wie auch an den örtlichen Zufahrten zu den Höhlen stehen. Die Höhlen selbst sollen durch Infotafeln interessanter gestaltet werden. Wo die Schilder hinkommen, soll „zeitnah“ enschieden und mit der Produktion alsbald begonnen werden.

Damit nicht genug: Die Erbestätten sollen auch bespielt werden. Dazu soll es in Kooperation mit dem Radiosender Radio7 Musik-Events mit namhaften Künstlern geben, in Form von Interviews und kleinen Konzerten. Dafür soll eigens ein exklusiver Musik-Club, der „Ice Age Star Club“, gegründet werden. Die teilnehmenden Künstler sollen dann mit einem speziell dafür kreierten Award ausgezeichnet werden. Der Preis wird von der Ulmer Goldschmiede Dentler eigens hergestellt, in Form einer Replik des ältesten Musikinstruments der Welt: einer Flöte.