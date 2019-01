Kirche Das neue Pfarrbüro nimmt Gestalt an

Das neue Pfarrbüro nimmt Gestalt an

Peter Hecht (links) und Pfarrer Harald Gehrig vor dem zentralen Pfarrbüro, das am Kirchplatz entsteht. © Foto: Julia Deresko

Ehingen / Julia Deresko

Der Rohbau, der das Pfarrhaus und die Pfarrscheune am Kirchplatz verbindet, steht bereits und lässt erahnen, wie das zentrale Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt einmal aussehen wird. Spatenstich für das Objekt war im September. Es sei sehr beeindruckend gewesen zu beobachten, wie der Neubau entsteht und wie viel Handwerk dabei zum Einsatz kommt, erzählt Pfarrer Harald Gehrig.

Lichtdurchflutet ist der Verbindungsbau, in dem auf einer Fläche von 63 Quadratmetern ein Empfangsbereich, ein Büro sowie ein Besprechungsraum Platz haben. „Die Räume sind behindertengerecht“, sagt Gesamtkirchenpfleger Peter Hecht. Das gilt auch für das WC. Der Empfangsraum bietet – auf zwei Seiten verglast – eine schöne Aussicht auf die Spitalkapelle, das Schiefe Haus und die alte Lagerhalle in der Kasernengasse. Auch das Dach über dem Eingang ist aus Glas. In der Ferne ist der Turm der Liebfrauenkirche zu sehen.

In einem Teil der ehemaligen Pfarrscheune, die zuletzt als Garage diente, ist ein Lagerraum entstanden. Dieser bietet auf 35 Quadratmetern Platz für Unterlagen und das Archiv.

Entworfen hat das Gebäude der Ehinger Architekt Michael Hamm. Da sowohl das Pfarrhaus als auch die Pfarrscheune unter Denkmalschutz stehen, gab es einiges zu beachten. Beide Gebäude müssen weiterhin isoliert stehen, lautete die Auflage. Daher besteht die Verbindung aus Glasfugen, wie Hecht erklärt. „Wir wollten auch eine schöne Optik haben“, sagt Gehrig. Toll sei auch, das mehr als die Hälfte des Pfarrgartens erhalten geblieben ist, betont der Geistliche.

Da staunen die Ministranten

Als mit dem Aushub begonnen wurde, wollten die Ministranten von Pfarrer Gehrig wissen, was gebaut wird. Da habe er kurzerhand gesagt, dass es ein Freibad wird. Das Staunen war ihm gewiss. Und als die Wände gezogen waren, wurde aus dem Freibad eben ein Schwimmbad, erzählt Gehrig die Anekdote und lacht.

Im Sommer 2017 hatten die beiden Kirchengemeinderäte von St. Blasius und St. Michael, wie berichtet, beschlossen, die beiden Pfarrbüros zusammenzuführen. Zum einen können so die Verwaltungsabläufe der pastoralen Dienste gebündelt werden. Die drei Sekretärinnen arbeiten künftig an einem Ort. Zum anderen gehe es neben einem behindertengerechten Zugang auch um Datenschutz, sagt Hecht. Denn in den bisherigen Büros gibt es keinen Platz zum Rückzug.

Für die Menschen, die bislang ins Pfarrbüro am Wenzelstein kommen, sei es einerseits ein Verlust, räumt Gehrig ein. Denn diese müssen sich nun in die Innenstadt begeben. Andererseits sei es ein Gewinn. „Es sind zwei Seiten einer Medaille.“ Sowohl Gehrig als auch Hecht sind aber guter Dinge, dass das zentrale Pfarrbüro Akzeptanz findet.

Derzeit heißt es warten auf den Gasanschluss. Als Nächstes seien Heizung, Elektrik, Anstrich und Verputzen an der Reihe. Auch der Durchbruch zum Pfarrhaus werde noch gemacht. Geplant sei die Fertigstellung für den Herbst. „Aber wir haben keinen Zeitdruck“, betont Hecht. Der Kostenrahmen, mit 493 000 Euro veranschlagt, wird laut Hecht eingehalten. Auf dem Dach des Pfarrbüros wird es zwar keinen Swimmingpool geben. Dafür wird dieses aber begrünt.