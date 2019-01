Fasnet Das Narrenvolk zieht durch Munderkingen

Next

Munderkingen / Maria Bloching

Vom Wetter bis hin zur Darbietung der Narrenschar passte alles am Samstagnachmittag beim fünften Umzug der Spittlnarren. So fiel auch das Resümee äußerst positiv aus: „Es hätte nicht besser sein können, alles läuft perfekt“, war von Werner Wald, Vorsitzender der Spittlnarren, zu hören. Er selbst verfolgte mit Reinhard Siegle, Uwe Seiferth und Elmar Herter vom Präsidium der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte den Umzug. Ebenfallls auf der Bühne: die Bürgermeister aus dem Verwaltungsgebiet Munderkingen, Dr. Michael Lohner, Kevin Wiest und Hans Rieger. Rund eineinhalb Stunden dauerte der Umzug. 57 Gruppen und Musikkapellen gestalteten das Spektakel äußerst bunt und abwechslungsreich.

Warmmachen durch Schunkeln

Schon bevor sich die rund 2500 Narren in Bewegung setzten, kamen sie auf dem Marktplatz zusammen, um sich auf diesen Tag-in-Nacht-Umzug einzustellen. Die Musikkapelle Munderkingen, die Stadtkapelle Hayingen und der Fanfarenzug Obermarchtal spielten auf und sorgten dafür, dass sich Besucher und Umzugsteilnehmer gleichermaßen durch Klatschen, Singen und Schunkeln warmmachen konnten. Alle drei Jahre eröffnen die Spittlnarren die Fasnetssaison mit einem solchen Umzug, auch diesmal meisterten sie diesen Kraftakt mit einer hervorragenden Organisation. Bereits am Nachmittag trafen sich Vertreter der Zünfte im Sitzungssaal des Rathauses. Danach mischten sie sich gutgelaunt unters Narrenvolk, das sich seinen Weg durch die Marktstraße bahnte und Schabernack mit den zahlreichen Besuchern trieb.

Die Trommgesellenzunft Munderkingen führte den Umzug mit ihren verschiedenen Gruppen an. Sie präsentierten sich in wunderschönen Gewändern und zeigten auf eindrucksvolle Weise die Besonderheit der Munderkinger Fasnet. Altlacha-Hexa aus Untermarchtal verteilten Bonbons an verkleidete Kinder, sie stahlen Mützen und fegten mit ihren krummen Besen zwischen den Beinen der Zuschauer den Boden. Auch Durahexa aus Emerkingen mischten sich unters Volk, um sich hier und da ein Mädchen zu schnappen, während sich die Fetzasprenger als überaus freundliche Gesellen erwiesen.

Viele mit von der Partie

Mit von der Partie war natürlich auch die Narrenzunft Obermarchtal mit Turmfratzen und Schlossgeist, Hexen, Klosterklemmern und Fledermäusen. Gemächlich zockelten die Schnecken aus Lauterach vorbei, während sich die Bären vom Wolfstal kaum an der Kette halten ließen.

Schaurig kamen die Babeles Buaba und Molochen aus Rottenacker daher, die Gausweiber aus Unterstadion und die Wenkelfratza aus Oberstadion türmten Pyramiden. Viele Zünfte aus der Umgebung vervollständigten das bunte Bild: Goißa aus Hayingen und Rälle aus Zwiefalten, Distelstecher aus Dietelhofen und horige Katza aus Gammertingen, Druden aus Griesingen und Dürnachhexen aus Laupheim, Hölla Hexa aus Ehingen und Stomba-Sprenger aus Hundersingen. Sie alle feierten nach dem Umzug in der Donauhalle und im Feuerwehrhaus weiter, auch im Zunfthaus der Trommgesellen und in Gaststätten wurde gefeiert.