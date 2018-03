Geschichtsverein Das Museum lebt von Sonderausstellungen

Munderkingen / Ingeborg Burkhardt

Das Museum lebt von den Sonderausstellungen“, hob am Montag der Vorsitzende des Munderkinger Geschichtsvereins, Dr. Winfried Nuber, in der Hauptversammlung heraus. 691 Besucher waren 2017 gekommen, die meisten davon hatte die Sonderausstellung der Originellen Fasnetsgruppen angelockt. Es hätten noch mehr sein können, wenn es einen Aufzug gäbe, der die Gebehinderten in den Ausstellungsraum im Dachgeschoss des Heilig-Geist-Spitals bringen könnte. Dazu gibt es im Museum eine hochkarätige Sammlung von Exponaten. Ein Lift kann allerdings in absehbarer Zeit nicht eingebaut werden, auch eine Sanierung des Daches auf dem Mittelbau ist derzeit nicht möglich, obwohl damit zusätzlich ein Ausstellungsraum und Magazin geschaffen werden könnten, denn die Stadt hat dafür kein Geld, bedauerte Bürgermeister Dr. Michael Lohner. Ihm schwebe aber vor, dass es vielleicht eine ähnliche Aktion wie die Storchenparade geben könnte, deren Auktionserlös mit rund 30 000 Euro das Startkapital für die Sanierung des Dachs auf dem Heilig-Geist-Spital gewesen sei.

Vorbereitungen schon weit

Der Vorsitzende hatte schon erklärt, dass seine Hoffnungen auf benachbarte Räume in den unteren Stockwerken Illusion gewesen seien. Der 83-jährige Vorsitzende wandte sich, nachdem er für weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt wurde, den Vorbereitungen für die nächste Sonderausstellung zu. Diese laufen seit November in den Vereinen und sind schon weit fortgeschritten. Am Freitag, 13. April, wird die Sonderausstellung eröffnet. Vernissage ist von 19 Uhr an.

Alle historischen Vereine machen mit und richten die Ausstellung auch ein. Vorstellen werden sich die beiden ältesten Abteilungen des VflL, die Turner und die 99 Jahre alte Fußballabteilung, die Bürgerwehr, die Stadtkapelle, die Schützengesellschaft, der Liederkranz, die Vereinigten Zünfte, der Handel- und Gewerbeverein, die Feuerwehr und die Kolpingfamilie. Es gibt eine Computer-Präsentation, zudem werden Dokumente aus den Chroniken und aus dem Stadtarchiv gezeigt. Dabei konnten die Vereine auf die Unterstützung von Archivarin Ursula Erdt zählen, sagte Nuber . Die Idee, die alte Museumsgesellschaft darzustellen, hat der Vorsitzende und Historiker Nuber wieder aufgegeben, denn es fanden sich keine Unterlagen. Es seien nur noch die Anzeigen in den Donau-Boten vorhanden.

Eine Bereicherung wird es in der Abteilung der Handwerker-Stuben geben. In den nächsten Wochen richtet dort Harald Valicek eine Töpfer-Werkstatt mit einem Kachelofen und altem Handwerkszeug ein. Der 91 Mitglieder zählende Geschichtsverein ist finanziell gut aufgestellt, wie dem Bericht des Kassiers Alfons Mussotter zu entnehmen war. Aus den Rücklagen sollen demnächst die Restaurierung von zwei kostbaren Fronleichnams-Fahnen im Museum und einer großen Fahne des Kriegervereins finanziert werden. Ein Kostenvoranschlag wird bei der Firma Burger derzeit ausgearbeitet.

Angeregt wurde, für das diesjährige Programm eine Ausfahrt nach Ehrstetten anzubieten. „Dort gibt es ein sehr schönes und gut eingerichtetes Bauernhaus“, fügte Nuber an und Schriftführer Hermann Lang notierte das für die Beratung im Ausschuss. Weitere Themen waren die Herausgabe eines Heimatbuchs. „In Grundsheim wurde ein schönes und interessantes herausgebracht, in dem Dr. Nuber die Geschichte des Ortes geschrieben hat“, sagte der Bürgermeister und meinte: „So ebbes brenget mir doch au na.“ Nuber habe schon jahrzehntelang die Geschichte der Donaustadt erforscht. Der Historiker meinte: „Ich bin dran, aber ich muss noch ein paar Mal ins Staatsarchiv nach Stuttgart“.