Dächingen Frühlingsfest: Das ganze Dorf im Bann der Musik

In Dächingen soll der Samstagabend mit Fiddler’s Green und Irish Bastards zum Höhepunkt des Frühlingsfestes Mitte April werden.

Mit dem Frühlingsfest des Musikvereins Dächingen beginnt im Raum Ehingen die Zeit der Zeltfeste. Gleichzeitig ist es für die Dächinger der Start ins Jubiläumsjahr: den Musikverein gibt es jetzt seit 90 Jahren. „90 Jahre jung – und diese Feierfreude spiegelt sich auch im Programm wieder“, schreibt Nicole Walk in der Ankündigung fürs Fest vom 13. bis 16. April.

Begonnen wird am Freitagabend mit der Partyband „Bandits“, die ihr Motto „Bayrisch. Wild. Bandits.“ auf der Bühne ausleben wird. Besonders hierbei ist, dass der Dächinger Musiker Leander Huber Mitglied der Band ist und dort am Schlagzeug sitzt. Ein Shuttle-Service bringt die Gäste am Freitag sicher zm Fest und wieder nach Hause.

Der Samstag soll der große Höhepunkt werden. Die Dächinger Musiker haben sich wieder ein ganz besonderes Programm überlegt: „Wacken Feeling“ soll es in Dächingen geben, dieses ganz besondere Gefühl, wenn ein ganzes Dorf von Musik erfasst wird. Hierfür wurden die Bands Fiddler´s Green und Irish Bastards engagiert. Beide Bands nennen ihre Musik Irish Speedfolk und setzen sich weit ab vom Image des eher besinnlichen, gemütlichen Irish Folk. Fiddler’s Green schreibt und spielt Musikstücke im Stil des Folk-Rock und übernimmt auch Elemente aus anderen Musikrichtungen wie Ska, Punk, Metal und Reggae. Dazu kommen energievolle Bühnenshows und die Irish Bastards holen sich, um den Sound noch außergewöhnlicher zu machen, Verstärkung in Form von Trompete und Posaune. Tickets für den Freitag und Samstagabend sind erhältlich unter www.mv-daechingen.de und in der Raiffeisenbank in Dächingen www.mv-daechingen.de und in der Raiffeisenbank in Dächingen|.

Am Sonntag gibt es Festgottesdienst, Mittagessen und das Oldtimertreffen vor dem Zelt sowie um 14 Uhr einen Gesamtchor auf dem Dorfplatz mit anschließendem Fahneneinmarsch und Blasmusikunterhaltung der teilnehmenden Kapellen. Zum Abschluss des Frühlingsfestes stehen am Montagmittag die Kinder und Senioren im Mittelpunkt. Und weil ein Geburtstagsfest gebührend enden muss, sorgt die Saubachkome.de ab 19.30 Uhr im Zelt für Lachfalten.

Info Weitere Informationen zum Frühlingsfest unter www.mv-daechingen.de