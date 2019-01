Hauptversammlung Das Führungsteam bestätigt

Oberstadion / swp

Ein vielseitiges Jahr hat die freiwillige Feuerwehr Oberstadion hinter sich. Denn neben der Großveranstaltung Leistungsmarsch, die von den drei Winkelfeuerwehren Oberstadion, Unterstadion und Grundsheim durchgeführt worden ist, haben die Verantwortlichen auch viel Zeit in die Planung zur Beschaffung eines Logistikfahrzeugs investiert. Das zeigen die Berichte bei der Hauptversammlung. 295 Einsatzstunden haben die 59 Wehrleute in 25 Einsätzen erbracht. Um für die Einsätze gut vorbereitet zu sein, gab es im vergangenen Jahr 32 Übungen und die Kameraden haben sich in rund 600 Ausbildungsstunden in den verschiedensten Lehrgängen fortgebildet.

Jugendwart Felix Ried berichtete über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Der erstmals durchgeführte Berufsfeuerwehrtag sollte den jungen Feuerwehrkameraden den Alltag einer Feuerwehr nahe bringen. Die Jugendlichen seien mit Begeisterung dabei, sagte Ried und hob Jan Geiselhart, Marius Schurr und Connor Plankenauer hervor, die bei keiner der Übungen gefehlt haben.

Nach den Berichten von Kassenprüfer Roland Münz und Kassier Benedikt Schmucker und der auf Antrag von Bürgermeister Kevin Wiest erfolgten Entlastung des Vorstands wurde nach fünfjähriger Amtszeit der gesamte Ausschuss neu gewählt. Alle Amtsinhaber waren bereit, ihr Amt erneut anzutreten. In den Ausschuss gewählt wurden Jochen Steinle als Kommandant, sein Stellvertreter bleibt Ralf Sauter. Benedikt Schmucker ist weiterhin Kassier, Schriftführerin bleibt Katharina Maier und auch die bisherigen Beisitzer Stefan Kiefer und Markus Riegger wurden in ihren Ämtern bestätigt. Kassenprüfer sind Roland Münz und Markus Riegger.

Wichtiger Teil der Hauptversammlung waren Beförderungen. Feuerwehranwärter sind nun Reinhold Hepp, Matthias Münst, Nico Lock, Jan Geiselhart und Niklas Geiselhart; zum Feuerwehrmann ernannt wurden Manuel Stöhr, Jonas Schosser, Markus Weiß und Kilian Ege. Oberfeuerwehrmann sind nun Manuel Gnann und Fabian Traub, zur Hauptfeuerwehrfrau ernannt wurde Stefanie Kiefer; Felix Ried ist nun Löschmeister und Simon Rueß Oberlöschmeister.

Zum Abschluss überreichte Bürgermeister Kevin Wiest den Kameraden die Spange, die im vergangenen Jahr in zwei Gruppen das Leistungsabzeichen in Silber geschafft haben.