Themenwoche Das Biosphärengebiet erlebbar machen

Ehingen / Andreas Hacker

Von heute bis zum 20. Mai gibt es mehr als 70 Veranstaltungen. Eines der besonderen Angebote: Fledermaus-Lauschen bei Nachtwanderung in Hütten.

Mit einem Vortrag über Schwarzspecht und Rotmilan in Lauterach, einer Führung im Turmuhrenmuseum in Granheim und einer naturkundlich-geologischen Wanderung im Oberen Schmiechtal bei Hütten beginnt heute und morgen im Raum Ehingen die achte Biosphären-Woche. Bis zum 20. Mai gibt es an vielen Orten in dem Großschutzgebiet an neun Tagen mehr als 70 Veranstaltungen mit dem Ziel, das von der Unesco ausgezeichnete Biosphärengebiet Schwäbische Alb erlebbar zu machen – vom Open-Air-Dorfkrimi morgen bei Upflamör über den Biosphärenmarkt heute in Gutenberg bis zum Ziegenfest ebenfalls heute am Jusi bei Kohlberg mit der Öffnung eines Kohlemeilers. Zu den Höhepunkten zählt auch das nächtliche Fledermauslauschen am 19. Mai in Hütten.

Wanderungen ab Dächingen

In Ehingen setzt sich fort, was sich im vergangenen Jahr angedeutet hat: Besondere Veranstaltungen wie Entdeckertouren oder ein spezielles Fest oder ein regionaler Markt fehlen. Dafür gibt es mit den Öffnungstagen und Führungen im Turmuhrenmuseum bei Irene und Berthold Rapp in Granheim (13. und 20. Mai jeweils 11 bis 17 Uhr, Führung 14 Uhr) und den Wanderungen ab Dächingen ein bekanntes, bewährtes Angebot. Am 15. Mai führen Wiebke Fischer und Inge Striebel eine Kräuterwanderung mit Verkostung (14 Uhr Infozentrum); Anmeldungen unter (07391) 4346. Einen Tag später (16. Mai) führt Otto Rechtsteiner vom Backhaus in Dächingen zum Aussichtspunkt Schneckenhäule bei Frankenhofen (13.30 Uhr).

Ihr Angebot erweitert haben dagegen die Biosphärengruppen in Lauterach und Hütten. Um Vögel im Biosphärengebiet Schwäbische Alb geht es heute, Samstag, um 19 Uhr im Infozentrum Lauterach, wo der Vogelkundler Luis Sikora einen Vortrag hält über den Schwarzspecht und seine Höhlenbäume, über das Greifvogelmonitoring auf der Alb und über Langzeitbeobachtungen der Brutvogelerfassung in den Kernzonen (Eintritt frei, Anmeldung nicht erforderlich). Morgen, Sonntag, gibt es in Lauterach eine Wanderung zu Orchideenstandorten (10.30 Uhr, Treffpunkt Infozentrum, drei Euro pro Person, ohne Anmeldung).

Unter dem Motto „Fledermaus-Lauschen“ bietet das Informationszentrum Hütten ein Familienangebot an: Am 19. Mai können sich Groß und Klein von der Biologin, Tierfilmerin und Biosphären-Botschafterin Elke Wunsch in die Welt der Fledermäuse entführen lassen. Nach Vortrag und Film gibt es bei gutem Wetter eine Nachtwanderung; bei schlechtem Wetter wird gemeinsam ein Fledermaushotel gebaut. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Infozentrum und dauert etwa drei Stunden; Anmeldung bis 18. Mai bei Elke Wunsch unter (07384) 9596746 oder Mail an: Elke.Wunsch@t-online.de

Mit Alb-Guide Susanne Volzer geht es an Pfingstsonntag vom Infozentrum in Hütten aus auf eine Wanderung durch die drei Zonen des Biosphärengebiets. „Klare Quellen, wilder Wald und artenreiche Kulturlandschaft“ heißt das Thema für die etwa 6,5 Kilometer lange Strecke im oberen Schmiechtal mit Quellweiher, Wacholderheide, schmalem Pfad durch den Hangwald und das felsenreiche Bärental mit der Bärentalhöhle. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Infozentrum, Anmeldung bis 19. Mai bei Susanne Volzer unter (07389) 1579 oder E-Mail an:

susanne.volzer@t-online.de