Gemeinderat Das Abwasser wird teurer

Untermarchtal / Maria Bloching

Derzeit beträgt in Untermarchtal die Gebühr für Schmutzwasser 1,50 Euro und für Niederschlagswasser 30 Cent. Laut Axel Leute von der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen wird die Unterhaltung der Kanäle jedoch immer teurer, außerdem stehen stetig Sanierungen an und die Abschreibungen gehen nach oben. Um ohne große Gewinne und Verluste auszukommen, hat die Kalkulation eine Gebührenerhöhung für die Jahre 2019 und 2020 ergeben. Für Schmutzwasser müssen künftig 20 Cent mehr, also 1,70 Euro, bezahlt werden, die Gebühren für Niederschlagswasser steigen um 4 Cent auf 34 Cent.

Auch Frischwasser teurer

Auch beim Frischwasser müssen die Gebühren zum 1. Januar 2019 angehoben werden, die Erhöhung stand allerdings noch nicht auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung und muss nach Vorlage der Kalkulation im neuen Jahr vom Gremium beschlossen werden. „Auch hier müssen entsprechende Verluste aufgeholt werden, so dass wir mit einer Anhebung der Wassergebühren von 1,50 Euro auf 1,80 Euro rechnen“, sagte Leute.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung auch Arbeiten für die Spleißplanung beim Breitbandausbau vergeben. Diese ist erforderlich, damit die Glasfasern richtig gespleißt (verbunden) werden und später die Signale beim vorgesehenen Endkunden ankommen. Die Glasfasern selbst werden schließlich in die Leerrohre eingeblasen. Ursprünglich ging man von Gesamtkosten von 30 000 Euro aus, nun liegt ein Angebot in Höhe von 8007 Euro von Netze BW vor. „Wir sind zuversichtlich, dass es jetzt zügig vorwärts geht“, meinte Bürgermeister Bernhard Ritzler. Die Maßnahme sei aufgrund der Überlastung der Firmen im Bereich des Breitbandausbaus immer nach hinten geschoben worden, doch jetzt stehe man kurz vor dem Ziel. „In Untermarchtal ist die Backbone-Trasse gelegt. Sie ist fertig bis Obermarchtal und auch die Leerrohre Richtung Munderkingen sind schon da. Nun müssen wir nur noch warten, bis der Anschluss von dort kommt.“

Gelben Sack beibehalten

Vergeben hat das Gremium auch Aufträge für die Sanierung der Grundschule. Die Firma Groß aus Munderkingen war für die Gipserarbeiten die günstigste Bieterin und erhielt für 28 296 Euro den Zuschlag. Die Firma Fritschle aus Uttenweiler hatte als einzige für die Flaschnerarbeiten ein Gebot in Höhe von 9923 Euro abgegeben und wird nun ebenso wie bereits schon mit den Dacharbeiten damit betraut.

Der Gemeinderat Untermarchtal sprach sich für die weitere Nutzung des Gelben Sacks und gegen eine Gelbe Tonne aus. „Nicht alle haben Platz dafür“, meinte Wolfgang Kurz. Eingebunden war die kurze Diskussion in die Zustimmung zur Beauftragung des Landratsamts, mit Entsorgungsunternehmen über die Gestaltung des Dualen Systems zu verhandeln.

Die Preisträger aus dem Binokelturnier in Untermarchtal und Lauterach stehen fest. Thea Ege aus Lauterach gewann mit 16 710 Punkten ein Preisgeld von 150 Euro, ihre Tochter Petra Traub aus Lauterach wurde mit 15 800 Punkten Zweite und erspielte sich 100 Euro. Thea Braig aus Reichenstein wurde mit 15 060 Punkten Dritte und erhielt dafür 50 Euro. Insgesamt kamen 36 Teilnehmer laut Bürgermeister Bernhard Ritzler in die Wertung des von den Gemeinden Untermarchtal und Lauterach ausgetragenen Turniers. „Man muss Glück haben, aber auch spielen können“, meinte er bei der Preisübergabe. Die nächsten Turniere stehen im Januar in Lauterach und im Oktober in Untermarchtal an.