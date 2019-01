Moment mal Darauf einen Apfel

Ehingen / jb

Mit den guten Vorsätzen ist das so eine Sache. Spätestens nach den Weihnachtsfeiertagen drückt der Hosenbund. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die eisern sind und Vanillekipferl, Spitzbuben und Makronen so viel Beachtung schenken wie der unliebsamen Nachbarin, die täglich auf der Suche nach einem eher inhaltslosen Gespräch über den Gartenzaun spickt. Solche Menschen, konsequent im Willen und hart gegenüber den Geschmacksknospen, die nach Zuckrig-Süßem schreien, greifen gern betont gesund blickend zum Apfel (biologischer Anbau, was sonst) und nagen auch den kleinsten Rest des Fruchtfleisches genüsslich ab.

Es ist ja nicht so, dass wir keine Äpfel mögen würden. Allein, es fehlt die Motivation. Zum Glück gibt es jemanden, der den mentalen Tritt in Richtung Apfel übernimmt: die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse. Der Verein hat den 11. Januar zum „Tag des Deutschen Apfels“ deklariert. Der Apfel sei schließlich das Lieblingsobst der Deutschen, und so standen etwa im vergangenen Jahr rund um den 11. Januar die Bahnhöfe Berlin, Hannover, Mainz, Köln und München jeweils einen Tag lang im Zeichen der knackigen Frucht. Wer wollte, konnte sich mit gesundem Reiseproviant versorgen und in der Folge den Mitreisenden etwas vorkauen.

Während die Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse sich erst seit dem Jahr 2010 aktionswirksam zum Apfel bekennt, ist Österreich schon viel weiter: Seit 1973 wird dort immer am zweiten Freitag im November der „Tag des Apfels“ gefeiert.

Solche Aktionstage helfen freilich nichts bei der Frage, welcher Apfel es denn sein darf: Für die einen muss immer der leicht säuerliche Elstar her, andere schwören auf uralte Sorten in hutzeliger Gestalt, die einem den Mund zusammenziehen. Sauer soll ja lustig machen.

Welcher Apfel zu wem passt, will also wohlüberlegt sein. Bis zum 11. Januar haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Bis dahin ziehen wir Plätzchen vor. Weil die ja bekanntlich wenig Vitamine haben, müssen wir halt umso mehr davon essen.