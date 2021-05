Vor mehr als 50 Jahren wurde der Lauteracher Frühschoppen-Verein „Still-vergnügt“ gegründet. In normalen Zeiten außerhalb von Corona treffen sich die derzeit 25 Mitglieder an den Sonntagen zum Stammtisch im Gasthaus „Krone“ und an einem festen Termin einmal im Monat. Doch auch hier ist ...