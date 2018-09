Wettbewerb Dächinger erhalten Lob für Gemeinschaftsgeist

Dächingen / Christina Kirsch

Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erhielt Dächingen eine Gold-Medaille. Der Ortsvorsteher stellte die Würdigung vor.

Insgesamt fünf Seiten hat die Würdigung mit Anregungen und Empfehlungen der Landeskommission des 26. Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Dächingen hatte beim Wettbewerb eine Goldmedaille gewonnen (wir berichteten); von den neun Dörfern im Landesentscheid wurden vier mit Gold ausgezeichnet.

Im Dächinger Rathaus stellte Ortsvorsteher Alfons Köhler am Montag die schriftliche Würdigung vor. Demnach ist es „faszinierend, mit wie viel Herzblut die Dorfgemeinschaft gelebt wird und welche Aktivitäten sie entfaltet“, begründet die Jury ihre Entscheidung. Man realisiere mit viel Eigeninitiative und -verantwortung einzelne Projekte. Beispielgebend sei der neu angelegte Dorfplatz mit seinem sehenswerten Brunnen, der nach einem moderierten Beteiligungsprozess mit vielen ehrenamtlichen Helferstunden angelegt worden sei.

„Sei ohne Sorg’“

Das Leitbild des Dorfes „sei ohne Sorg’“ drücke das Lebensgefühl der Bürger aus. „Eine Gemeinde, in welcher der Gemeinschaftsgeist so hoch angesiedelt ist wie in Dächingen, kann für andere Gemeinden dieser Größenordnung nur Vorbild sein“, urteilt das Gremium. In Dächingen bestehen ein Dorfladen und ein Hofladen, die nicht miteinander konkurrieren, und die Dächinger „Krone“ diene als Gasthaus sowohl den Einheimischen als auch dem Fremdenverkehr. Die touristische Infrastruktur mit Rad- und Wanderwegen einschließlich des Besinnungsweges sei bemerkenswert. Die Willkommenskultur für Neubürger zeige die Aufgeschlossenheit der Dächinger.

Defizite würden von den Bürgern rasch erkannt und beseitigt. So wurde für die Stromversorgung der Hütte auf dem Bolzplatz in Eigenleistung eine kleine Photovoltaikanlage installiert. Besonders hervorgehoben wird im Bericht das Mehrgenerationenhaus. „Das erregt auch in anderen Ehinger Teilorten Aufsehen“, bemerkte Alfons Köhler dazu. Denn Leerstände gibt es auch in anderen Dörfern, was Oberbürgermeister Alexander Baumann auf seiner Dialog-Tour fast überall zu hören bekam. Aber in Dächingen haben die Nachbarn auf ihre Nutzungsrechte zur Viehhaltung schriftlich verzichtet. Nur dadurch konnte das Haus gebaut werden. „Da sind andere Ortsvorsteher sehr aufmerksam geworden. Es könnte Nachfolgeprojekte geben“, berichtet Köhler.

Lob für Bürgerprojekte

Man betreibe in Dächingen eine vorbildliche „Dableibe-Fürsorge“, stellt der Bericht fest. Bürgerprojekte wie die Neupflanzung von 1000 Obsthochstämmen, der Obstlehrpfad und die Hochzeitsbäume werden gelobt.

Es gibt aber auch Anregungen: Es sei wünschenswert, das Neubaugebiet mit Streuobstbäumen in die Landschaft einzubetten. Die Gemeinde solle darauf achten, dass keine Schottergärten angelegt werden, und der Ortskern könne durchs Anpflanzen von Bäumen attraktiver werden.

Die Jury empfiehlt, das Thema Wasser, Quellen und Quellgebiete aufzugreifen. „Insgesamt sollte unbedingt ein Biotopvernetzungskonzept erstellt werden“, urteilt die Jury. Die Einzelprojekte seien zum Teil ziemlich isoliert. „Eine Umsetzung der Vernetzung würde das Gebiet ökologisch ungemein aufwerten.“