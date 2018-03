Wohnen Wertvolles Stück Zukunft in Dächingen

Wertvolles Stück Zukunft in Dächingen

Dächingen / Renate Emmenlauer

Mit dem Bau des Mehrgenerationenhauses kann der Ehinger Teilort Dächingen ein Novum für sich verbuchen.

Die Freude über das realisierte Modellprojekt in der Drei-Kreuz-Straße in Dächingen war Alexander Baumann beim Richtfest am Dienstagnachmittag anzusehen. „Dieses Mehrgenerationenhaus ist ein wertvolles Stück Zukunft für Dächingen und für die gesamte Ehinger Alb“, betonte der Ehinger Oberbürgermeister. Das Gebäude sei ein Novum, da damit erstmals für ein solches Achtfamilienhaus Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum geflossen seien.

Fünf Wohnungen wurden bezuschusst, mit jeweils 20.000 Euro. Sieben der acht Eigentumswohnungen sind veräußert, manche werden von den Eigentümern vermietet. Damit mache man auch den Ländlichen Raum zukunftssicher, sagte Baumann. Die Stadt habe bereits mit Breitband und Gasversorgung in diesen Bereich investiert. Er wünschte sich, weitere innerörtliche landwirtschaftliche Flächen, die nicht mehr genutzt werden, der Dorfentwicklung zuführen zu können. Und dies in allen Ehinger Teilorten.

Baumann sprach hinsichtlich des Mehrgenerationenwohnens den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ an, bei dem sich Dächingen mit seinem Ziel, die Zukunft für die Bewohner der Landgemeinden weiter zu gestalten, für den Landeswettbewerb qualifiziert hat. Am 14. Juli ist die Kommission zur Bewertung vor Ort.

Der CDU-Landtagsabgeordnete und Generalsekretär Manuel Hagel war für das Richtfest eigens aus Stuttgart hergefahren. Er sprach sich für die Gleichheit der Lebensverhältnisse von Stadt und Land aus. Der Ländliche Raum solle nicht nur als Naherholungsgebiet der Städter dienen, vielmehr den Menschen auf dem Land eine vollwertige Wohnheimat bieten. Hagel lobte auch den unternehmerischen Mut von MR-­Immobilien als Bauträger.

„Dieses Mehrfamilienhaus ist beispielgebend für die Notwendigkeit, in unseren Landgemeinden Wohnraum zu schaffen“, sagte Ortsvorsteher Alfons Köhler. Er verwies darauf, dass junge Mitbürger, die eine eigene Wohnung anstreben, aber noch kein Haus bauen wollen, aus den kleinen Ortschaften wegziehen, wenn es keinen Wohnraum gibt. „Und wenn die Jungen mal weg sind, kommen sie meist nicht mehr zurück“, sprach er aus Erfahrung.Köhler lobte die Eigentümer, die eine Bebauung durch den Verkauf der Grundstücke möglich gemacht hatten.

Eine Gemeinschaftsleistung

Die Firma MR-Immobilien sei, sagte Köhler weiter, „nicht auf Gewinnmaximierung aus, sondern darauf, die Lebensqualität im Ländlichen Raum zu verbessern.“ Guido Renz und Walter Maier von MR-Immobilien verwiesen auf die Gemeinschaftsleistung jener, die den ELR-Antrag unterstützt hatten. Ihren Anteil daran hatten laut Renz die Stadt, das Landratsamt, der Ortsvorsteher und Manuel Hagel.

Die ersten Vorgespräche hätten 2015 stattgefunden. Ortsvorsteher Köhler habe angefragt, ob MR-Immobilien, die in Landgemeinden Mehrgenerationenhäuser bauen, nicht auch den Blick auf Dächingen werfe könnten, damit die innerörtliche Nachentwicklung vorangetrieben werden könne. Spatenstich war im Herbst, als Bezugstermin nannte Renz das Jahresende.