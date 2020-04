Seit Wochen keinen Angehörigen mehr gesehen, seit Wochen keinen Ausflug mehr gemacht – die Folgen von Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen sind für Bewohner von Pflegeeinrichtungen erheblich. Eine Meldung der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend ließ daher viele aufhorchen: Das Sozialministerium würde das wegen Corona erlassene Besuchsverbot lockern, hieß es. Denis Lamsfuß, Leiter des Munderkinger Seniorenzentrums St. Anna, liegt das Schreiben des Ministeriums vor. Er sagt: „Eigentlich ist nichts anders als bisher.“ Das Ministerium rücke lediglich die Möglichkeit von Ausnahmen noch einmal ins Blickfeld der Verantwortlichen – und betont, dass nicht nur der nahende Tod eines Bewohners ein berechtigter Ausnahmefall sei.

Besuche auch bei persönlichen Krisen möglich

In St. Anna können Angehörige bereits seit Beginn der Corona-Krise „in dringlichen Angelegenheiten“ unter erweiterten Hygiene- und Schutzmaßnahmen ihre Familienmitglieder im Pflegeheim besuchen. „Viele andere Einrichtungen haben die Vorgaben aus Stuttgart aber sehr eng ausgelegt und tatsächlich nur Besuche bei Sterbenden zugelassen“, weiß Lamsfuß. Das Ministerium habe nun konkretisiert, dass auch aus anderen wichtigen Gründen Besuche möglich seien – etwa, wenn es einem Bewohner psychisch schlecht geht oder er sich in einer persönlichen Krise befindet. Einfach seien die Entscheidungen oft nicht, sagt Lamsfuß: „Wir sind in der Zwickmühle, weil wir auch den Infektionsschutz sicherstellen müssen.“

Video-Anrufe zu Hause möglich

Grundsätzlich lasse sich aber eines sagen: „Die Menschen, die in diesen Einrichtungen leben, haben in ihrem Leben schon viele schwere Einschränkungen verkraften müssen“, sagt Lamsfuß und zitiert damit den bekannten Gerontologen Andreas Kruse. Sie seien auch nun in der Lage zu verkraften, dass sie ihre Angehörigen derzeit nicht sehen können, „wenn sie verstehen, warum“. So erlebe er selbst es in St. Anna. „Mein Eindruck ist, dass unsere Bewohner sehr gut mit dieser besonderen Situation umgehen können.“ Dazu trage sicher auch bei, dass das Seniorenzentrum eine Video-Telefonzelle eingerichtet habe, durch die die Bewohner ihre Lieben wenigstens digital sehen können.

Werden im Einzelfall persönliche Besuche zugelassen, stattet das Seniorenzentrum die Besucher im Moment grundsätzlich mit Schutzkleidung aus. Derzeit prüft die Einrichtung aber auch, ob ein Besuchszimmer mit abgetrennten Bereichen sowie kontaktlose Besuchsmöglichkeiten an Fenstern zum Hof oder Garten geschaffen werden können.