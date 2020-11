Ute Häußler von der Hospizgruppe Ehingen und Peter Ullenberger von der Notfallseelsorge Ulm/Alb-Donau-Kreis können auch in diesen Tagen nicht immer Abstand halten – in der Betreuung von Menschen in Ausnahmesituationen muss Nähe manchmal sein. © Foto: Amrei Oellermann