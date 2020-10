Einerseits Aufatmen an der Munderkinger Schule an der Donauschleife, andererseits gleich die nächste Hiobsbotschaft: Von den rund 50 Achtklässlern, die seit Montag aufgrund eines Corona-Falls in der Jahrgangsstufe in Quarantäne sind, ist kein weiterer infiziert. Dafür beschäftigt Schulleiterin...