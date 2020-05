Das Wichtigste gleich vorneweg: „Ich möchte, dass die Leute wissen, dass es den Bewohnern gut geht“, sagt Christian Meiborg, Direktor des Altenheims St. Hildegard in Oberdischingen. „Und wir tun alles, damit das so bleibt.“ Wie berichtet wurden in der Einrichtung in der vergangenen Woche 27...