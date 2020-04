In der Coronakrise sind viele neue Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung entstanden und mancherorts wurden bereits bestehende Hilfsangebote ausgebaut (wir berichteten). Welche Angebote es in Öpfingen, Oberdischingen und Griesingen gibt und wie diese angelaufen sind, zeigt ein Überblick.

Angebote in Öpfingen

In Öpfingen wurde eine Einkaufshilfe ins Leben gerufen. Diese wird über die bereits seit zehn Jahren bestehende Nachbarschaftshilfe der katholischen Kirche angeboten. Es sei naheliegend gewesen, dass man auf diese gewachsene Struktur in der Coronakrise zurückgreift, sagt Bürgermeister Andreas Braun, der den Impuls dazu gab. „Ich bin sehr dankbar, dass sie sich gleich bereit erklärt haben“, sagt Braun, zumal die Nachbarschaftshilfe die Einkaufshilfe kostenlos anbiete.

Das Angebot, dass es seit Mitte März gibt, richte sich an alle, die zur Risikogruppe gehören, die in Quarantäne sind, oder auch Angst haben, sich anzustecken, sagt Einsatzleiterin Elisabeth Renz. Zum Team der Nachbarschaftshilfe gehören 19 Helfer. Neun Öpfinger haben zusätzlich ihre Unterstützung angeboten. „Wir haben uns riesig gefreut, dass sich so viele gemeldet haben“, sagt Renz. In zwei Fällen habe es bei ihm Nachfragen zu der Hilfe gegeben, sagt Bürgermeister Braun. Einsätze habe es bisher aber noch keine gegeben, sagt Renz. Wer Unterstützung braucht, kann sich bei Elisabeth Renz unter Telefon (07391) 75 99 585, oder Gisela Fromme unter Telefon (07391) 5502 melden.

Angebote in Griesingen

In Griesingen sind gleich zwei neue Angebote entstanden. Seit vergangener Woche ist die Gemeinde auf einer Online-Plattform für Nachbarschaftshilfe vertreten. Dort kann sowohl vielfältige Hilfe angefragt als auch angeboten werden. „Die Idee hatten wir schon länger“, sagt Gemeinderat Roman Werner. Durch die Coronakrise habe man die Umsetzung nun beschleunigt. Inzwischen haben sich auf der Plattform neben Bürgermeister Oliver Klumpp und vier Gemeinderäten neun weitere Griesinger angemeldet, erzählt Werner. Auf der Plattform https://nebenan.de/register/rasco-pebsi könne sich jeder registrieren, Vorlieben und Hobbys angeben. Roman Werner bietet unter anderem Computerhilfe an.

Das Angebot ist kostenlos und in der entsprechenden Gruppe seien auch nur Einwohner Griesingens zugelassen. „Die Anmeldungen sind nach oben gegangen“, berichtet Werner, „und es wird sich noch herumsprechen.“ Wer Fragen rund um die Plattform hat, kann sich auch direkt an Hermann Brunner, Telefon (07391) 72 200, und Roman Werner, Telefon (0176) 51 61 7230, wenden. „Nun hoffen wir, dass viele dran teilnehmen“, sagt Werner, „die ganze Seite lebt von Solidarität.“

Seit Kurzem wird auch eine Einkaufshilfe in Griesingen angeboten. „Es ist mir spontan eingefallen“, sagt Jelena Braig. So habe sie sich vor etwa zwei Wochen im Rathaus gemeldet und ihre Unterstützung angeboten. Wer Hilfe beim Einkaufen braucht, kann sich ans Rathaus unter Telefon (07391) 8748 wenden. Jelena Braig wird informiert und setzt sich mit der Person dann in Verbindung. „Bei mir hat sich auch eine junge Frau gemeldet“, erzählt Jelena Braig, auch sie würde gerne helfen. Bislang habe aber noch niemand auf das Angebot zurückgegriffen.

Angebote in Oberdischingen

In Oberdischingen wurde über die Ortsgruppe des DRK ein Einkaufsservice ins Leben gerufen. Insgesamt zwölf Leute, aufgeteilt in Gruppen, stehen bereit, sagt Vorsitzender Thomas Oswald. Sechs weitere Oberdischinger haben ihre Hilfe angeboten. „Das Angebot steht, man muss nun abwarten“, sagt Oswald. Wer Unterstützung braucht, oder aber Hilfe anbieten möchte, kann sich bei Reinhold Glocker unter der Nummer (0174) 77 22 002 melden.

Angebote insgesamt noch wenig gefragt

Die bislang geringe Nachfrage nach den Angeboten werten die Helfer als ein positives Zeichen. „Im Dorf funktionieren die Strukturen“, sagt Thomas Oswald. Ähnlich sieht es auch Jelena Braig: „Die Familienstrukturen sind in Griesingen stark.“ Vielleicht brauche es auch einen gewissen Anlauf, bis die Angebote besser bekannt sind. So oder so sei es wichtig, ein Zeichen zu setzen. „Wir wollten ein Signal senden“, sagt Elisabeth Renz, „wir sind da, wenn ihr uns braucht.“