++++ Montag, 16. März 2020, 15:00 Uhr ++++

Rechtenstein: Auch in Rechtenstein ist das Rathaus geschlossen. „Bitte überlegen Sie, ob Sie ihr Anliegen telefonisch oder per E-Mail mitteilen können“, steht auf einem Zettel an der Türe. Sei dies nicht möglich, dürfe man aber klopfen.

++++ Montag, 16. März 2020, 14:40 Uhr ++++

Ehingen: Zum Schutz von Patienten und Personal gilt für das Alb-Donau Klinikum an seinen drei Standorten Blaubeuren, Ehingen und Langenau sowie in der Geriatrischen Rehabilitationsklinik Ehingen ab sofort ein komplettes Besuchsverbot. Ausnahmen sind nur nach Genehmigung des verantwortlichen Facharztes möglich, teilt die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales mit. Die Fitness- und Gesundheitsstudios mags im Gesundheitszentrum Blaubeuren, S 29 im Gesundheitszentrum Ehingen und Cardio Plus im Gesundheitszentrum Langenau sind bis auf weiteres geschlossen.

++++ Montag, 16. März 2020, 14:34 Uhr ++++

Altheim/Allmendingen: Alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde (Bürgerhaus, Backhaus, Bücherei) werden ab sofort geschlossen, teilt die Gemeinde mit. Im Bürgerhaus findet kein Sportbetrieb statt, sonstige öffentliche oder genehmigte private Veranstaltungen entfallen.

Ehingen: Die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales stellt den regulären Betrieb aller Tagespflege­einrichtungen an den Seniorenzentren Blaustein, Dietenheim, Erbach, Schelklingen und Laichingen ab sofort ein. Das teilt Pressesprecherin Daniela Rieker mit. Sie begründet den Schritt mit der besonderen Schutzbedürftigkeit der Tagesgäste und der für die Tagespflege. Eine Notgruppe für Härtefälle am Standort Erbach sei in Planung, einen Fahrdienst werde es jedoch nicht geben. Weitere Infos erhalten Tagespflegegäste direkt über die Einrichtung, schreibt Rieker.

++++ Montag, 16. März 2020, 14:28 Uhr ++++

Allmendingen: Das Chorfestival des Gesangvereins Liederkranz Allmendingen 1838 am 18. April ist abgesagt. Das teilt Schriftführerin Anne Knoll mit. Solange die Schulen geschlossen bleiben, entfallen auch die Singstunden.

++++ Montag, 16. März 2020, 14:26 Uhr ++++

Munderkingen: Die Vorstandschaft des VfL Munderkingen hat am Wochenende beschlossen, alle Veranstaltungen, Abteilungsversammlungen und Kurse bis einschließlich 19. April abzusagen. Ebenso werde allen Abteilungen vorgegeben, den Spiel- und Trainingsbetrieb bis zu diesem Tag abzusagen, informiert der Verein per E-Mail

++++ Montag, 16. März 2020, 14:03 Uhr ++++

Ehingen: Aufgrund der Corona-Krise bleiben die Tafelläden des DRK-Kreisverbands Ulm in Ehingen, der Stadt Ulm und dem Alb-Donau-Kreis bis auf Weiteres geschlossen. Das teilt Barbara Hinzpeter von der Pressestelle des DRK-Kreisverbands Ulm mit. Wenn die Läden wieder öffnen, würden die Kunden rechtzeitig informiert.

++++ Montag, 16. März 2020, 13:40 Uhr ++++

Rottenacker: Die Gemeinde Rottenacker hat am Montag mit sofortiger Wirkung ihr Rathaus zunächst bis Ende März für den Publikumsverkehr geschlossen. In dringenden Fällen sei die Verwaltung telefonisch unter (07393) 95 04 0 oder per E-Mail an info@rottenacker.de erreichbar. Auch die Turn- und Festhalle bleibt bis Monatsende geschlossen.

++++ Montag, 16. März 2020, 12:37 Uhr ++++

Untermarchtal: Die für das kommende Wochenende in Untermarchtal geplante Sitzung des Diözesanrats Rottenburg-Stuttgart ist abgesagt. Dabei sollte es unter anderem um Konsequenzen aus der Missbrauchsstudie gehen. Diese Debatte muss nun warten: „Derzeit stehen sämtliche Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Epidemie selbstverständlich im Vordergrund und wir bitten um Ihr Verständnis für diese unvermeidliche Entscheidung“, schreibt Tina Cam­pinge aus der Geschäftsstelle des Diözesanrats. Ob die Sitzung nachgeholt werden kann, werde derzeit noch geprüft.

++++ Montag, 16. März 2020, 12:07 Uhr ++++

Untermarchtal: Bürgermeister Bernhard Ritzler hat die für diese Woche geplanten Gemeinderatssitzungen in seinen beiden Gemeinden Untermarchtal und Lauterach abgesagt. Auch die Bürgerinformationsveranstaltung zur Neustrukturierung der Wasserversorgung am Dienstag, 24. März, fällt dem Coronavirus zum Opfer. Der Termin für den Bürgerentscheid am 19. April aber habe zumindest vorläufig Bestand, erklärt Ritzler auf Anfrage: „Ich lasse ihn stehen, so lange es geht.“

Damit die Bürger im Vorfeld dennoch umfänglich über die beiden im Raum stehenden Varianten – Anschluss an die Bussenwasserversorgungsgruppe oder weiterhin Eigenwasser – und ihre finanziellen Auswirkungen informiert sind, will der Bürgermeister in Rücksprache mit dem Gemeinderat prüfen, ob die entsprechenden Informationen auch online gestreut werden können.

++++ Montag, 16. März 2020, 10:42 Uhr ++++

Munderkingen: Die Munderkinger Musiknacht muss ausfallen. „Aufgrund der kritischen Situation im Land und auf der ganzen Welt haben auch wir im Verein beschlossen, die Musiknacht Munderkingen 2020 abzusagen“, schreibt Julian Dicknöther aus dem Organisationsteam. Die Veranstaltung soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. „Natürlich ist das schade“, sagt Dicknöther. „Wir wollen aber eine Musiknacht, zu der viele Leute kommen.“ Er hofft, dass Sponsoren, Gastwirte und Bands 2021 wieder dabei sind.