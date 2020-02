Richtig etwas los sein sollte am Sonn­tag, 8. März, in Ehingen: An diesem Tag sollten die Reisemesse „Tag der Reise“ sowie der Reiseinfotag der hiesigen Busfirma Bottenschein stattfinden – nicht nur in der Lindenhalle, sondern auch auf dem Marktplatz. Doch am Freitag hat die Reisefirma ihre...