Der Schulbetrieb in Baden-Württemberg soll ab Montag, 4. Mai, schrittweise wieder aufgenommen werden – zunächst für alle Schüler von Abschlussklassen. Das verkündete Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwochabend. „Damit können wir gut leben“, erklärte Jutta Braisch, Schulleiterin der Munderkinger Schule an der Donauschleife, auf Anfrage unserer Zeitung. Die Empfehlungen der Leopoldina­Experten, zunächst mit Grundschülern und der Sekundarstufe I zu starten, hatte sie am Dienstag kritisiert (wir berichteten) – vor allem deshalb, weil sie eine Durchsetzung der Abstandsregeln vor allem bei den Kleinen als nicht realistisch erachtete.

Wiederholungsstunden in Kleingruppen angedacht

Für die Schüler, die unmittelbar vor einem Abschluss stehen, sei der Schulstart am 4. Mai dagegen wichtig, sagte Braisch weiter. „Für sie ist es beruhigend zu wissen, dass sie vor ihren Prüfungen zumindest eine Weile regulären Unterricht haben.“ Die Prüfungen für Realschüler starten am 20. Mai, die Examen für Hauptschüler am 16. Juni. Um die Schüler nach der Zeit des Lernens zu Hause optimal auf ihre Prüfungen vorzubereiten, denkt Braisch darüber nach, zusätzliche Wiederholungsstunden in Kleingruppen anzubieten. Für Beratungsgespräche könnte die Schule einen mobilen Spuckschutz anschaffen, der in die Mitte des Tisches gestellt werden kann.

Erste Läden dürfen von Montag an öffnen

Vom kommenden Montag an sollen Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern unter strengen Auflagen im Hinblick auf Abstand und Hygiene wieder öffnen können, ebenso sämtliche Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Vom 4. Mai an sollen auch Friseure unter persönlicher Schutzausrüstung wieder arbeiten dürfen.

Lohner: „Die Richtung passt“

„Das ist eine gute Sache“, freute sich Munderkingens Bürgermeister Dr. Michael Lohner am Mittwochabend. Vor allem für die Innenstadt mit ihren kleinen Läden sei dies ein wichtiges Zugeständnis: „Es war in den vergangenen Wochen schwer, manchen Händlern zu vermitteln, warum Bäcker und Metzger öffnen dürfen und sie nicht“, sagte er. Und: „Die Richtung passt.“ Lohner hofft auch weiterhin auf die Einsicht der Bürger: Das Abstandhalten, für ihn „das Erfolgsrezept“ im Kampf gegen das Coronavirus, bleibe weiterhin wichtig. Nur so könnten Schritt für Schritt weitere Lockerungen kommen.

Krämer: „Gratwanderung zwischen Gesundheit und Wirtschaft“

Für den Obermarchtaler Bürgermeister Martin Krämer sind die Entscheidungen vom Mittwochabend „eine Gratwanderung zwischen Gesundheit und Wirtschaft“. Es gelte unter allen Umständen zu vermeiden, dass es im Land zu einer zweiten Infektionswelle kommt. Dennoch begrüßte Krämer, dass vor allem kleinere und mittlere Läden von Montag an wieder öffnen können: „Da stehen sonst Existenzen auf dem Spiel.“

Wiest: „Wir dürfen nicht leichtsinnig werden“

Kevin Wiest, Bürgermeister von Oberstadion, sah das ähnlich: „Für unsere Betriebe ist das extremst wichtig.“ Auch wenn die Lage für Gastwirte und Reiseunternehmer nach wie vor dramatisch bleibe. Persönlich sei er froh, dass „wieder ein Stück weit Normalität beginnt“. Das sei als gutes Zeichen zu werten: „Wir haben die Situation im Griff.“ Wiest warnte allerdings auch davor, sich durch die Lockerungen in einer falschen Sicherheit zu wiegen: „Wir dürfen nicht leichtsinnig werden“, sagte er. Abstandhalten und Hygiene blieben weiter wichtig.