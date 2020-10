Kein vorweihnachtlicher Budenzauber in Munderkingen und Oberstadion: In beiden Kommunen fallen die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr aus. Das Aus für Munderkingen beschloss die Führung des Lions Clubs Munderkingen-­Ehin­gen, der den Markt im Alten Schulhof seit mehr als zwei Jahrzehnten organisi...