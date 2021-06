Es ist die insgesamt vierte Teststation, die Hasan Sezer gemeinsam mit seinem Geschäftspartner eröffnet. An Fronleichnam startet in Oberstadion der Betrieb des Codex-Testzentrums in einem Bürocontainer auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle bei der Grundschule. Den Platz fand Bürgermeister Kevin W...