Es ist der erste Schultag mit Maskenpflicht auch für die Kleinsten – und der erste Tag, an dem an der Schule an der Donauschleife in Munderkingen Lehrer und Schüler zu Unterrichtsbeginn mit einem Antigen-Schnelltest auf eine Corona-Infektion untersucht werden. Damit das möglichst reibungslos klappt, liegt hinter Schulleiterin Jutta Braisch ein arbeitsreiches Wochenende: Sie hat für jede der Klassen, die derzeit im Präsenzunterricht sind, eine Kunststoffbox mit allen notwendigen Utensilien vorbereitet: Schnelltests, Desinfektionsmittel, Küchentücher, Schutzhandschuhe.

Bereits vor Unterrichtsbeginn waren alle Lehrer zum Schnelltest in der Aula zusammengekommen, mit der zweiten Stunde kommen nach und nach alle Schüler an die Reihe – von den ganz Kleinen in der Grundschule bis zu den Abschlussklassen. Während die älteren Kinder und die Jugendlichen ihre Tests unter Anleitung ihrer Lehrer in ihren Klassenzimmern machen, kommen Erst- und Zweitklässler dazu in die Aula. Dort werden sie bereits von Waltraud Prill, Natascha Krupienski und Ellen Siegel erwartet: Die drei Frauen stecken von Kopf bis Fuß in Schutzkleidung, um die Schüler bei der Testung zu unterstützen.

Schnell sind alle Sorgen und Ängste verflogen

Es ist 8.20 Uhr, als die erste Klasse zum Test kommt, 8.35 Uhr, als der nächste Schwung Schüler vor der Aula steht. „Die Kinder sind schon ein bisschen nervös“, sagt Lehrerin Natalie Schick über ihre Erstklässler. Sie habe aber in der Vorbereitung des Tests alles versucht, um ihnen die Angst zu nehmen. „Ich habe es heute Morgen selbst ausprobiert“, erzählt sie ihren Schützlingen, während die Gruppe darauf wartet, dass die Tische in der Aula noch einmal desinfiziert und mit neuen Testkits ausgestattet werden.

Dennoch stellen sich viele der Kinder mit sichtlich gemischten Gefühlen an ihre Plätze, als es soweit ist. Wenige Minuten später sind dann aber alle Sorgen verflogen. Hochkonzentriert öffnen die Erstklässler ihre Reagenzgläser mit der Pufferlösung, nehmen das Wattestäbchen aus seiner Verpackung und drehen es erst im einen, dann im anderen Nasenloch. „Das hat gar nicht weh getan“, stellt ein Schüler strahlend fest. „Ich habe überhaupt nichts gespürt“, meint ein anderer, ein dritter erzählt von einem Kitzeln in der Nase. Mit dem Nasenabstrich ist der Test für die Kleinsten erledigt: Sie stellen das Wattestäbchen im Reagenzglas ab und dürfen zurück in ihre Klassenzimmer. Alles weitere übernehmen Prill, Krupienski und Siegel.

Alle Schnelltests sind negativ

Die drei Frauen sind ein eingespieltes Team. Wattestäbchen in der Pufferlösung schwenken und ausdrücken, den Deckel aufs Reagenzglas schrauben, drei Tropfen aus dem Glas auf die bereitgelegte Reagenzienkarte geben – es läuft wie am Schnürchen.

Schon steht draußen die nächste Klasse bereit. Wieder wird eingewiesen, unterstützt, geschaut, dass alle den Nasenabstrich korrekt erledigen. Um 9.40 Uhr klingelt der Wecker, der das Ende der 15-minütigen Wartezeit auf das Testergebnis verkündet, zum letzten Mal. Jutta Braisch atmet auf: Alle Antigen-Schnelltests waren negativ.

Rund 80 Prozent lassen sich testen

450 Lehrer und Schüler sind an diesem Morgen getestet worden. „Wir haben eine unglaubliche Resonanz“, freut sich die Schulleiterin. Rund 80 Prozent der Schüler wollten sich testen lassen; „nächste Woche werden es noch mehr sein“, ist Braisch überzeugt. Denn das eine oder andere Kind, das zunächst noch Zweifel hatte, konnte nun erleben, dass der Test weder schmerzhaft noch unangenehm ist. Bis zu den Osterferien sollen alle, die am Präsenzunterricht teilnehmen, einmal pro Woche abgestrichen werden – sowie immer dann, wenn es einen konkreten Anlass gibt, etwa weil ein Klassenkamerad oder ein Familienangehöriger eines Schülers infiziert ist. Das gibt Sicherheit, wobei Braisch klar ist: „Das Testergebnis ist eine Momentaufnahme.“ Mit den Schnelltests ließen sich viele, aber nicht alle Infizierten ermitteln. Deshalb mahnt sie ihre Schützlinge: „Ein negativer Test ist kein Freibrief.“ Die medizinische oder FFP2-Maske und die Hygieneregeln blieben dennoch obligatorisch.

Wer keine Maske mitbringt, bekommt eine von der Schule

Die Schule an der Donauschleife ist daher vorbereitet: Wer ohne, lediglich mit Alltagsmaske oder mit einem nur schlecht sitzenden Mund-Nasen-Schutz zum Unterricht erscheint, wird kurzerhand mit einer passenden OP- beziehungsweise einer FFP2-Maske für Kinder ausgestattet. Und auch für den Fall eines positiven Schnelltests ist alles mit dem Gesundheitsamt abgeklärt: „Das entsprechende Kind geht dann nach Hause und macht zeitnah einen PCR-Test zur Bestätigung, für den Rest der Klasse geht der Unterricht ganz normal weiter“, sagt Braisch.