Vorfahren, Fenster runterlassen, Wattestäbchen in Nase oder Rachen: „Der Abstrich dauert keine 30 Sekunden“, verspricht David Falk. Der Jungunternehmer hat am Mittwoch in Ehingen ein Corona-Testzentrum eröffnet. Auf dem Bottenschein-­Parkplatz bietet er täglich von 8 bis 13 Uhr Corona-Tests