Die Stadt Ehingen, hier in Gestalt von Oberbürgermeister Alexander Baumann (links), und die Firma DF Healthy Test UG, hier in Gestalt von Geschäftsführer David Falk, kooperieren beim Schnelltestzentrum auf dem Gelände Bottenschein-Reisen an der Ulmer Straße. Wer seinen Wohnsitz in Deutschland hat, darf sich einmal die Woche dort schnelltesten lassen. Wer nicht, zahlt 39 Euro. Ein PCR-Test, der im Labor ausgewertet wird, kostet 99 Euro. © Foto: Martin Tröster