Eine Woche nach der Rückkehr zum Wechselunterricht für alle Klassenstufen ist auch schon wieder Schluss mit Schule in Präsenz: Von Montag an, 26. April, an müssen alle Schulen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis in den Fernunterricht wechseln. Das teilt Bernd Weltin, Pressesprecher des Landratsamts ...