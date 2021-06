Noch anfangs der Woche hieß es: Keine Impfungen im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Ehingen an Jugendliche oder Kinder unter 16 Jahren. Das hatte die ärztliche Leitung des Zentrums entschieden, wie die Huber Group auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilte. Die Huber Group betreibt das Impfzentrum in Ehingen...