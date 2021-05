In den Hausarztpraxen in Baden-Württemberg ist die Impfpriorisierung seit Montag aufgehoben. Somit können auch die Praxen in Ehingen und im Umkreis ohne Priorisierung impfen. Aber wie läuft dann die Vergabe und wie wird das Angebot angenommen?

Bei Dr. Schubert haben Ältere und Kranke noch Vorrang