Erhält Ehingen ein zweites Testzentrum? Denn die Nachfrage auf dem bisher einzigen Testzentrum der Stadt auf dem Betriebsgelände der Reisefirma Bottenschein an der Ulmer Straße war in den ersten Wochen so hoch, dass mittlerweile die Öffnungszeiten deutlich ausgeweitet worden sind. Die Verantwor...