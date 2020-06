Als er die Frage stellte, wusste Heinz Wiese die Antwort schon: die Ehinger Kirbe fällt in diesem Jahr aus. Als der CDU-Stadtrat sich am frühen Donnerstagabend in der Gemeinderatssitzung in der Ehinger Lindenhalle nach dem Sachstand erkundigte, hatte er die neuen Corona-Regelungen hinsichtlich Gro...