Dem Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis liegen nun die Ergebnisse von Testungen vor, die im Zusammenhang mit Corona-Ausbrüchen in Kindergärten oder Schulen stehen. Im Fall eines per Antigen-Schnelltest positiv getesteten Schülers des SBBZ Munderkingen bestätigte sich der Befund; die Mutationsanalyse zeigt, dass es sich um eine Infektion mit einer Virus-Variante handelt. Weitere Ansteckungen wurden nicht festgestellt. Bei zwei positiv getesteten Schülern der Christoph-von-Schmid-Grundschule Oberstadion ergab die Analyse, dass es sich um eine Virus-Variante handelt. Auch hier gibt es keine weiteren Fälle. Die beiden Kinder des Kindergartens Oberstadion, die positiv getestet wurden, sind ebenfalls mit einer Virus-Variante infiziert. In dieser Einrichtung hat sich ein weiteres Kind angesteckt.

Weitere Einrichtungen meldeten Ausbrüche: Zwei Schüler der Ehinger Magdalena-Neff-Schule wurden positiv getestet. Die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft; eine Reihentestung ist für Freitag geplant. An der Erbacher Schillerschule gibt es zwei positive Schüler in verschiedenen Klassen. 31 Schüler gelten als Kontaktpersonen ersten Grades.