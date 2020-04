Vor allem für Senioren kann das Coronavirus gefährlich werden. Wie berichtet, tragen im Ehinger Altenheim „Haus Katrin“ in der Blaubeurer Straße mehrere Bewohner das Virus in sich. Stand Donnerstagabend sind mittlerweile zwölf Bewohner und sechs Mitarbeiter infiziert. Noch nicht alle Tests liegen vor. Die Frage, wie das Virus in das Heim kam, ist schwer zu beantworten, das ist oft so bei Infektionsketten. Allerdings hat die Darstellung des Landratsamts Unmut in Kreisen von Beschäftigten des Altenheims hervorgerufen.

Haus Katrin: Empörung über Schuldzuweisung

Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises hatte am Mittwoch zwischen den Zeilen ein angebliches Fehlverhalten einer Arbeitskraft für den Virenbefall des Heims verantwortlich gemacht: „Eine dieser Personen hatte zuvor, unter Verstoß gegen die Corona-Verordnung, an einer privaten Feier teilgenommen“, lautete der Satz in der Mitteilung des Landratsamts. Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich dabei um eine Pflegerin.

In Mitarbeiterkreisen herrscht Empörung über diese Schuldzuweisung. Jemand, der in dem Heim arbeitet, sagt beispielsweise: „Es ist nicht korrekt, dass man es auf eine Pflegekraft schiebt.“ Mehrere Personen, die in dem Heim arbeiten und mit denen die SÜDWEST PRESSE sprach, wissen lediglich von einer Feier in privatem Umfeld, an der eine mittlerweile infizierte Pflegerin in letzter Zeit teilgenommen haben soll: an einer Geburtstagsfeier, im kleinen Kreis. Teilgenommen haben ausschließlich Mitarbeiter des Heims, die in den Tagen vor und in den Tagen nach der Feier in dem Heim miteinander gearbeitet haben. So schildern es mehrere Bedienstete des Heims.

Pfleger sollen auf privater Geburtstagsfeier gewesen sein

Diese Feier soll am Samstag, 21. März, stattgefunden haben – einen Tag, bevor das bundesweite Kontaktverbot beschlossen worden ist (das war am Sonntag, 22. März). Demnach stellt sich die Frage: Gegen welches Kontaktverbot hätte in diesem Fall die Pflegerin überhaupt verstoßen? Befragt, ob es eine andere Feier gegeben hat, auf die das Landratsamt Bezug nimmt, fällt die Antwort aus dem Landratsamt ungefähr so aus wie jene aus der Zentrale der Römergarten Residenzen GmbH in Schifferstadt (Rheinland-Pfalz), die das Heim in Ehingen betreibt: Zu privaten Aktivitäten der Mitarbeiter sage man nichts.

Nach bisherigem Kenntnis­stand war eine Mitarbeiterin aus der Verwaltung die erste infizierte Mitarbeiterin des Heims. Diese war bereits vor knapp drei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie hatte – vor ihrer Diagnose – nach Informationen dieser Zeitung Kontakt zum Pflegepersonal. Das war in der ersten März-Hälfte, kurz bevor das Virus bei der Verwaltungsmitarbeiterin nachgewiesen wurde. Eine Pflegerin, mit der sie Kontakt gehabt haben soll, ist mittlerweile ebenfalls positiv auf das Virus getestet.

Bereits zuvor Corona-Fall im Haus Katrin

Die Ehinger Heimleiterin hatte noch am Montag gegenüber der SÜDWEST PRESSE bekräftigt: Die Verwaltungsmitarbeiterin habe keinen Kontakt zu Pflegepersonal und Bewohnern gehabt, weshalb die Auswirkungen damals nicht groß gewesen seien. Die Betreiber GmbH der Altenheime in Rheinland-Pfalz teilt dagegen auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE am Donnerstag mit: „Ob beziehungsweise in welchem Umfang die Verwaltungsmitarbeiterin möglicherweise Kontakte in die Pflege gehabt haben könnte, können wir nicht feststellen.“ Die Erkrankung sei jedoch sofort nach der Diagnose dem Gesundheitsamt gemeldet worden

Hat die Heimleitung nach dieser Diagnose zu spät weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Aus der Betreibergesellschaft heißt es zum Krisenmanagement in dem Ehinger Heim: „Bereits sehr frühzeitig wurden im Rahmen des Pandemie-Plans alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um eine Übertragung zu verhindern.“

Maßnahmen: Amt ordnet Bericht vom Pflegeheim an

Das Gesundheitsamt hat jedenfalls jetzt einen „umfassenden Sachstandsbericht“ beim Pflegeheim angeordnet – mit dem Ziel herauszufinden, ob „die unverzügliche Umsetzung aller nötigen Infektionsschutzmaßnahmen“ durchgeführt worden sind.

Insgesamt leben in dem Heim 70 Bewohner. Zwei der zwölf Bewohner mit Corona-Diagnose liegen im Krankenhaus – wobei ungenannt bleibt, ob ihr Zustand auf die Infektion zurückzuführen ist. Die zehn anderen infizierten Bewohner befinden sich laut Angaben aus der Betreibergesellschaft in Quarantäne, zeigten aber keine Symptome der Erkrankung.