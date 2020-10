Schlechte Nachrichten aus dem Seniorenheim „Haus Katrin“ in Ehingen: Wie das Landratsamt für den Alb-Donau-Kreis am Freitagabend mitteilt, sind nach den beiden infizierten Mitarbeitern auch zwei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Diese Zahl könnte weiter steigen: „Aus verschiedenen Reihentestungen in den von Corona betroffenen Pflegeheimen stehen noch Testergebnisse aus“, schreibt Pressesprecher Bernd Weltin. Auch für Ehingen.