Der Standort für das Kreisimpfzentrum in Ehingen steht nun fest: Von Mitte Januar an sollen im ehemaligen Kinderland und Möbelhaus von Schlecker an der Talstraße Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Am Mittwoch hat Landrat Heiner Scheffold den Mietvertrag für die Räume des künftigen Impfzentrums unterschrieben. Dies teilte das Landratsamt mit. Vermieter ist die Dobler-Gruppe aus Göppingen, die das Gebäude erworben hatte.

Wegen der guten Lage, den vorhandenen Parkmöglichkeiten sowie den infrastrukturellen Voraussetzungen für die Einrichtung eines Impfzentrums eigne sich der Standort, schreibt das Landratsamt. Zunächst war auch der ehemalige Lidl-Markt hinter dem früheren Möbelgeschäft im Gespräch für ein Impfzentrum gewesen (wir berichteten).

Handwerker arbeiten bis Januar durch

Die notwendigen Umbauten sollen in der ersten Januarwoche abgeschlossen sein, kündigte Matthias Dobler an, der Geschäftsführer der Dobler-­Gruppe – obwohl dies eine Herausforderung sei: Die Infrastruktur müsse Barrierefreiheit, Einbahnverkehr sowie ausreichende Elektronik-, Sanitär- und EDV-Installationen gewährleisten. Zudem stünden die Weihnachtsfeiertage bevor. Möglich werde der knappe Zeitplan, sagte Dobler, durch ein großes Entgegenkommen der beteiligten Handwerker und Messebauer, die für die rechtzeitige Fertigstellung die kommenden Wochen durcharbeiteten.

Der Landrat lobte in diesem Zusammenhang Dobler explizit. Der „extrem engagierte Vermieter“ habe nicht nur die Räume bereitwillig überlassen, sondern bereits damit begonnen, diese umbauen zu lassen – auf eigene Kosten. „Solche zuverlässigen und aktiven Partner sind in dieser Krise von unschätzbarem Wert“, wird Scheffold in der Mitteilung zitiert.

Rund 800 Impfungen täglich sind im Impfzentrum geplant.