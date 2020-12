In der Schmiechtalschule in Ehingen sind drei Lehrkräfte und eine Person aus dem Betreuungspersonal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis am Sonntag mit. Fälle aus der Schülerschaft seien bislang aber nicht bekannt, schreibt Pressesprecherin Daniela Baumann. Das Gesundheitsamt hat eine Testung des gesamten Schulpersonals angeordnet. Die Kontaktpersonennachverfolgung läuft. Die Eltern werden vom Gesundheitsamt direkt informiert, falls eine Testung oder Quarantäne einzelner Schüler angeordnet wird. Die Schmiechtalschule und auch der Schmiechtalkindergarten werden vorübergehend geschlossen.