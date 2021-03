Deutschland ist in Sachen Corona-Impfung zu einer Schnecke mutiert. Große Hoffnung, den Impfverzug aufzuholen, liegt auf dem Impfstart in den Arztpraxen. Wir haben uns bei Hausärzten in der Region umgehört, wie sie sich auf den Impfstart vorbereiten. „Wir lesen es auch aus der Zeitung“, sagt ...