Müll, Internet und Verkehr Abfallcontainer für Oberstadion kommen nicht nach Mühlhausen

Oberstadion / Dietmar Burgmaier

Doch nicht im Teilort Mühlhausen werden die Abfallcontainer der Gemeinde Oberstadion aufgestellt. Der Gemeinderat hat einen Alternativstandort an der Max-Eyth-Straße in Oberstadion, im dortigen Mischgebiet „Obere Hochen“, gefunden und am Montagabend beschlossen, die Container dort aufzustellen.

Bei einem Ortstermin hatten die Räte den künftigen Stellplatz in Augenschein genommen. Gegenüber der Firma Boury soll am Straßenrand ein Erdwall abgetragen werden. Die Fläche wird gekiest und voraussichtlich gepflastert. Die Gemeinde strebt diese „kostengünstige“ Lösung an: Der Zaun vom bisherigen Stellplatz soll wiederverwendet werden. Gegen den ursprünglichen Plan des Gemeinderats, den Stellplatz nach Mühlhausen zu verlagern, hatte sich dort in der Bürgerschaft Widerstand geregt und Bürgermeister Kevin Wiest suchte nach einer Alternative. „Der neue Platz ist gut“, befanden mehrere Räte. Deshalb wurde auch eine weitere Alternative hinter dem Feuerwehrgerätehaus in Oberstadion verworfen.

Gratis Land überlassen

Die Räte schauten sich auch den Fortgang der Arbeiten an der Bushaltestelle Munderkinger Straße an. Dort hatte ein Anwohner der Gemeinde gratis einen kleinen Streifen an der Einfahrt zur Straße überlassen. Damit kam die Gemeinde in die glückliche Lage, dort Bäume und Hecken zu fällen und abzuschneiden, um die Sicht bei der Einfahrt in die Straße frei zu haben. Der Bürgermeister erntete für diese Aktion einmütigen Applaus vom Gemeinderat.

Stellplatz

Auch das Grundstück der Donau-Iller-Bank schaute sich das Gremium an, auf dem bei der Tankstelle auch Stellplätze gestaltet worden waren. Bei dieser Gelegenheit informierte Bürgermeister Wiest darüber, dass es im Raiffeisenmarkt künftig auch eine Wursttheke mit Waren aus der Klostermetzgerei Untermarchtal geben wird. „Der Kühlschrank ist schon da, in vier bis sechs Wochen startet der Verkauf“, sagte Wiest. Er habe das Vorhaben unterstützt, weil die örtliche Metzgerei Hofherr ihren Betrieb eingestellt hat.

Höhere Zuführung als geplant

Bei der Fortsetzung der Sitzung im Rathaus legte der Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Markus Mussotter, die Jahresrechnung für 2017 vor. Der Haushalt hat ein Volumen von 4,3 Millionen Euro, im Verwaltungshaushalt 3,4 und im Vermögenshaushalt 830.000 Euro. Die tatsächliche Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt betrug 420.000 Euro; der Planansatz lag bei 345.000 Euro. Somit ergibt sich eine Mehrzuführung von 77.000 Euro. Abzüglich der Schuldentilgung von 125.000 Euro berechnete Mussotter eine Netto-Investitionsrate von 297.000 Euro. Der Schuldenstand beläuft sich auf 1,2 Millionen Euro. Den Rücklagen wurden 64.000 Euro Überschuss zugeführt; sie stehen nun bei 128.000 Euro.

Bei der Abwasserbeseitigung konstatierte der Geschäftsführer eine Überdeckung von 38.000 Euro, bei der Wasserversorgung eine Unterdeckung von 15.000 Euro. Gemeinderat Georg Steinle sagte, der Überschuss sei „erfreulich“: „Die Gemeinde steht nicht schlecht da.“ Bürgermeister Wiest stimmte zu und verwies auf den Schuldenabbau in den vergangenen Jahren: „Wir können mehr als zufrieden sein, wie das Jahr gelaufen ist.“

Glasfaser für 350 Häuser

Zufrieden ist der Bürgermeister auch mit den Arbeiten der Gas- und Interneterschließung in Oberstadion und den Teilorten. „Wir sind auf der Zielgeraden“, sagte Wiest. Von 600 Häusern sollen im nächsten Jahr 350 ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Dies sei eine „sensationelle Zahl“, lobte Wiest seine Gemeinde: „In ein paar Jahren haben wir 70 bis 80 Prozent Glasfaseranbindung.“ Der Glasfasereinzug soll ausgeschrieben und spätestens im Frühjahr 2019 abgeschlossen werden; das Signal kann später aus zwei Richtungen kommen: von Hausen am Bussen oder von Aßmannshardt her.

Nach Fertigstellung der Munderkinger Straße wird das Netz auf dem Schlossberg erweitert. Der Bau dauert dort zwei bis drei Wochen und erfordert eine Vollsperrung. In Moosbeuren wird die Hauptleitung in der Biberacher Straße fertiggestellt. In Rettighofen und Hundersingen ist die Hauptleitung bereits zu 80 Prozent fertig. In Mundeldingen haben die Bauarbeiten auch schon begonnen. Der Bürgermeister verwies auf die mit 1,5 Millionen Euro verhältnismäßig geringen Kosten für die Gas- und Internet-Erschließung. Er will eine weitere Informationsveranstaltung organisieren, bei der das künftige Angebot dargestellt werden soll.

Sommerkino im August

Im Rat gab es noch einige Informationen. So werde am 4. November die neue Sonderausstellung im Krippenmuseum eröffnet. Im kommenden Jahr soll es in Oberstadion wieder ein Sommerkino geben, die Veranstaltung ist auf den 23./24. August terminiert.

Anbindung an Schützenfest

Der Bürgermeister hat sich bei seinem Amtskollegen in Biberach darum bemüht, dass Oberstadion in den Fahrplan des Busverkehrs zum dortigen Schützenfest im Sommer aufgenommen wird. Eine Entscheidung der Schützendirektion dazu stehe noch aus. Die neue Kleinkinderbetreuung „Bärenbande“ in den Schulräumen ist fast vollständig ausgelastet, sagte Wiest.