Schelklingen / swp

Er gilt als komödiantisches Sprachrohr der Schwaben und ist bekannt aus Rundfunk und Fernsehen: Christoph Sonntag kommt am Sonntag, 13. Mai, 18.30 Uhr, mit seinem „Best of-Programm“ an die Urspringschule. Viele sehen in ihm einen der bemerkenswertesten Kabarettisten und satirischen Unterhalter in ganz Deutschland. Karten unter Telefon (07142) 7706931.