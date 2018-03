Aus den Kirchengemeinden Christentum in Russland

Rißtissen / SWP

Mehr als 100 Besucher waren in das Gemeindehaus „Arche“ nach Rißtissen gekommen, um den Bericht von Pfarrer Erich Maria Fink über seine Tätigkeit als katholischer Priester in Russland zu hören. Der Vortrag war Teil der Veranstaltungsreihe „Christein bewegt“ der katholischen Seelsorgeeinheit Donau-Riß und der evangelischen Kirchengemeinde Ersingen, berichtet Wolfgang Reitmayer.

Seit 18 Jahren ist Pfarrer Fink als katholischer Seelsorger im nördlichen Ural in Russland tätig. Sein Gemeindegebiet ist sehr großflächig und liegt rund 2000 Kilometer nordöstlich von Moskau entfernt. Schon als Kind hegte Fink den Wunsch, Priester zu werden und in Russland tätig zu sein. Sein Vater, der bis 1945 für drei Jahre als Soldat in Russland eingesetzt und anschließend vier Jahre in Gefangenschaft war, habe viel über Russland erzählt.

Nur wenige Katholiken

Im Jahr 2000 hat Pfarrer Fink dann vom damaligen Bischof von Augsburg einen Anruf erhalten, dass er nach Russland entsendet werden soll. Vor Ort in Russland konnte er in dem ihm zugewiesenen Gemeindegebiet zunächst nur zwölf Katholiken finden. Sein Grundsatz sei jedoch, wenn jemand kommt und um Hilfe bittet, ihn anzuhören, unabhängig von der Religionszugehörigkeit. Viele Menschen, die zunächst zu ihm kamen, hatten nichts zu essen, waren drogenabhängig oder hatten keine Wohnung. Ein besonderes Problem seien die Straßenkinder, berichtete Fink. Er habe auch erkennen müssen, dass er die Probleme der Menschen nicht allein lösen könne.

Grundlegende Unterschiede

Die Arbeit eines katholischen Priesters in Russland unterscheide sich grundlegend von einer Tätigkeit eines Priesters in Deutschland. Während hierzulande ein Pfarrer sehr verplant und auch „fremdgesteuert“ sei, sei in Russland viel mehr Spontanität gefordert. Aber es helfen ihm auch die Erfahrungen als Priester, welche er in zwölf Jahren in der Seelsorge in Deutschland gesammelt habe. Besucher zeigen in Russland häufig auf die Unvollkommenheiten. „Wir haben aber nicht das Recht, ein Urteil zu fällen oder zu richten“, sagte Pfarrer Fink. Das Erste, was er in Russland gelernt habe, so Pfarrer Fink, war es, vom „Richterstuhl“ herab zusteigen und auf die Menschen zuzugehen. Wichtig sei ihm dabei auch das tägliche Gebet.

Viele Kinder, die in Russland zu ihm kommen, haben im Elternhaus keine Liebe erfahren. Die Kinder kämen oft nur fordernd auf den Pfarrer zu. Die Erfahrung in Russland zeige auch, dass man in diesem Land nicht leben könne, wenn man ein Problem mit sich selber habe. Er sei auch dankbar für das Wirken von Papst Franziskus. Denn dessen Art, auf Menschen zuzugehen, bereitet ihm auch den Boden für seine Seelsorge in Russland, so Pfarrer Fink abschließend.