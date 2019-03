Glaube Christen blicken auf Slowenien

Ehingen / Anne Hagenmeyer

Das Motto des diesjährigen Weltgebetstags ist von den beiden christlichen Konfessionen in Ehingen wörtlich genommen worden. So fand die Liturgie im evangelischen Jugendheim an gedeckten Tischen statt.

Die Frauen in Slowenien haben in diesem Jahr die Ausrichtung des Weltgebetstages übernommen. Sie schickten das Motto „Kommt, alles ist bereitet“, ein Bibelzitat aus dem Lukas-Evangelium, in die Welt hinaus. Und so deckten Frauen aus der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Ehingen zusammen den Tisch. Dazu wählten sie Speisen, die für das Land Slowenien stehen: Die Potica, ein Nusskranz, Salz, das im Mittelmeer abgeschöpft wird, Brot, Honig, Rosmarin und rote Nelken, die Nationalblume aus der Zeit des Sozialismus.

Schicksal der Frauen

Elisabeth Vögele brachte den Gästen am Nachmittag das Land näher, das kleiner als Baden-Württemberg ist, gerade einmal zwei Millionen Einwohner hat und in einer Legende als das Fleckchen Erde bezeichnet wird, das Gott für sich haben wollte. Ein Land mit großen Wäldern, mediterranem Klima und den Alpen, ein Land mit Weinbergen und Olivenhainen.

Trotz dieser paradiesischen Landschaft ist in dem kleinen Flecken zwischen Italien, Österreich, Ungarn und Kroatien nicht alles zum Besten bestellt. Das zeigen die Berichte der Frauen aus dem Land, biografische Notizen, die beim Weltgebetstag in der ganzen Welt von Frauen vorgetragen werden, die Nöte der Alten, der Armen und der Ausgegrenzten, zu denen in Slowenien vor allem die Roma-Frauen gehören. Für all diese Notleidenden wollen die Frauen nun den Tisch decken und rufen ihnen zu: „Kommt, alles ist bereitet!“