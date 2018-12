Weihnachten Christbaum selbst fällen in Grötzingen

Christbaum selbst fällen in Grötzingen

Großer Andrang herrschte wieder an der Grötzinger Christbaumkultur. © Foto: Kirsch

Das Selbstfällen des Baums in der Grötzinger Christbaumkultur hat viele Fans (Foto oben). Timo überlegt sich mit seiner (Spielzeug-) Motorsäge, ob der Baum wohl der richtige ist (Foto links unten). Beim Herausholen der Bäume war Kraft gefragt. © Foto: Kirsch

Grötzingen / Christina Kirsch

Die Mama setzen wir am besten beim Glühwein ab“, empfahl am Samstagmorgen ein erwachsener Sohn seinem Vater. „Sonst brauchen wir hier ewig.“ Alle Drei grinsten über diesen Vorschlag. Es waren vor allem Familien, die mit Sägen, Beil und anderem Werkzeug anrückten, um sich in der Grötzinger Christbaumkultur einen Baum auszusuchen. Bei vielen gehört das gemeinschaftliche Christbaumaussuchen zum festen Bestandteil der Weihnachtsvorbereitung.

Puderzucker aus Schnee

Viele kommen jedes Jahr – und alle waren froh, dass dieses Jahr bestes Wetter herrschte. Über den Fichten und Tannen lag ein Puderzucker aus Schnee und in der abgezäunten Kultur war der Schnee nur ein paar Zentimeter hoch. Selbst ganz kleine Kinder konnten zwischen den Bäumen umher stapfen und bei der Auswahl helfen. Familie Knoll aus Allmendingen wollte dieses Jahr einen Baum mit echten Zapfen. Logan, Ava und Amy mussten weit nach oben schauen, um einen Baum mit Zapfen zu entdecken. Das gute Stück war ungefähr fünf Meter hoch, was Papa Dirk Knoll nicht schreckte. Der Familienvater holte sich Hilfe bei Ralf Paal, der mit der Motorsäge überall dort Hand anlegte, wo Fuchsschwänze und Bügelsägen versagten. „Baum fällt“, rief die ganze Familie, als der Christbaum zu Boden sank. Die Familie am Nachbarbaum nahm den Ausruf zum Anlass, das Kippen ihres eineinhalb Meter hohen Bäumchens auch mit „Baum fällt“ zu kommentieren.

Viel gelacht – und gelästert

Das gemeinschaftliche Absägen des Lieblingsbaumes ist in Grötzingen jedes Jahr ein Ereignis, bei dem viel gelacht und gelästert wird. Jeder muss sich Kommentare anhören, die zu den Menschen freundlich und zu den Bäumen beinahe fies ausfallen. „Den musst du aber reich schmücken, damit man den Baum nicht so sieht“, sagte einer zu einem nicht ganz ebenmäßig gewachsene Exemplar. Andrea Ziller aus Schelklingen bekannte lachend, dass sie vergangenes Jahr einen Baum ausgesucht hatte, „der bei uns Weihnachten feiern durfte“. Das hörte sich nach einer guten Tat für einen Übriggebliebenen an.

Andere Besucher kamen, weil sie wissen, dass die Grötzinger Bäume durch und durch unbehandelte Natur sind. „Und ganz besonders frisch“, ergänzte eine Frau aus Ulm. „Bei zunehmenden Mond saugen sich die Nadelbäume mit Wasser voll“, sagte die die Freundin von Florian Federhen aus Balzheim. Ein Grund mehr, am 15. Dezember nach Grötzingen zu kommen. Am meisten Spaß hatten die Kinder. Die Kleinen hüpften von Baum zu Baum und konnten sich nicht entscheiden, welcher der schönste ist. Nur der zweieinhalbjährige Timo stand wie angewurzelt vor einem etwa 30 Zentimeter hohen Bäumchen und schien zu überlegen, wo er seine Spielzeug-Säge ansetzen soll. Und die Mutter, die zum Glühweinstand geschickt wurde, durfte letztlich bei der Baumwahl auch noch mitreden.