Musik Chorkonzert mit drei Chören

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

„Wir kennen uns quasi seit wir Kinder sind“, erklärte Chorleiter Christian Vogt dem Ehinger Publikum beim Chorkonzert am Freitagabend in der Lindenhalle den Besuch des tschechischen Kammerchors Kvitek aus Louny. Als Christian Vogt noch als Kind bei den Ulmer Spatzen sang, waren die Tschechen zu Gast in Ulm und die heutige Chorleiterin Lenka Petrzilkova freundete sich mit Christian Vogt an. Seit 28 Jahren besteht die Verbindung, die mit einem Chorkonzert in Ehingen und Suppingen erneut besiegelt wurde.

Da Christian Vogt den Frauenchor Somea in Munderkingen und den gemischten Chor Suppingen leitet, ergab sich beim Ehinger Konzert, das mit dem Titel „Romantisch, schwäbisch, frech, charmant“ überschrieben war, eine bunte musikalische Mischung. Jeder Chor wartete mit seinen Spezialitäten auf.

Quintett zum Schmunzeln

Der Frauenchor Somea machte den Anfang des Chorkonzertabends und sang eine swingende „Sentimental Journey“. Der fein austarierte Schlager „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ passte hervorragend zum Outfit der Damen, die ihr „kleines Schwarzes“ mit einer roten Rose schmückten. Zum Schmunzeln war ein Quintett über die Dramen auf einer Frühlingswiese, wenn der junge Heuschreck fliehen muss, die Biene daher brummt und ein roter Würger alle in Angst und Schrecken versetzt.

Christian Vogt leitet auch den gemischten Chor Suppingen, der in seiner schönen Tracht auftrat und passend zum Monat die „beste Zeit im Jahr“, den Mai, besang. Das bekannte Studentenlied „Die Gedanken sind frei“ kam im Arrangement von Johannes Bittner sehr jazzig daher und das Lied „Wenn ich ein Vöglein wär“ wurde so leicht vorgetragen, dass selbst die Männer in Lederhosen dabei geneigt waren, musikalisch abzuheben.

Der gemischte Chor servierte den Zuhörern zudem einen pikanten italienischen Salat und sprühte in dem Lied „Zigeunerleben“ von Robert Schumann wie die besungenen Fackeln im rötlichen Glanz.

Gemeinsam sangen die Chöre „Ubi caritas“, das der Chorleiter zunächst mit den Tschechen und dann mit seinen Älblern eingeübt hatte. Beim Auftritt des Kammerchors Kvitek (übersetzt „Blume“) aus Louny in Tschechien hörte man schon im ersten Lied, dass hier junge Stimmen mitsingen.

Die spritzige Chorleiterin Lenka Petrzilkova sang schon mit fünf Jahren im Chor ihres Vaters und leitet heute verschiedene Chöre. Im Repertoire haben die begeisternden Sänger barockes Liedgut von Orlando di Lasso, aber auch mährische und slowakische Weisen.

Der Liebe verfallen

Erstmals trat bei dem Konzert auch ein kleiner Projektchor aus Munderkingen mit der „Hymn to Freedom“ von Oscar Peterson auf. Der Frauenchor Somea verfiel in „Can’t help falling in Love“ gekonnt der Liebe und schmolz beinahe entschuldigend dahin, als er „Was kann ich denn dafür?“ intonierte. Im zweiten Gesangsblock kamen die besinnlicheren Lieder wie „Vois sur ton chemin“ oder „Still wie die Nacht“ zum Tragen.

Die Suppinger erfreuten die Zuhörer im voll besetzten kleinen Saal mit ihren Schnitzfolgen. Für Nichtschwaben übersetzte Berti das vielstimmige schwäbische Wortkauderwelsch, das vom Publikum bejubelt wurde.

Der Kammerchor Kvitek trumpfte im letzten Konzertteil noch einmal mächtig mit Gospel und geistlichen Liedern auf, die mal innig und mal fetzig interpretiert wurden. Beim Gloria sang die Chorleiterin selber einen solistischen Part. Das kurzweilige Konzert beschlossen die Tschechen mit einer Regenzugabe. „Es regnet, es regnet, trallalala, plum, plum“ entließen die Sänger das Publikum in ein sonniges Wochenende.