Musik Chorfestival in Kirchen

Kirchen/Allmendingen / swp

Der Liederkranz Kirchen organisiert in diesem Jahr das Chorfestival, das frühere „Kleine Sängertreffen“. Dieses für Gesangvereine im Raum Ehingen wichtige Treffen findet am Samstag, 21. April, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Kirchen statt. Teilnehmen werden der Liederkranz Allmendingen, der Gesangverein Frohsinn Ing­stetten, der Liederkranz Kirchen und dessen weiterer Chor „fEinklang“ sowie der Liederkranz Öpfingen. Außer den Einzelvorträgen der teilnehmenden Vereine werden Männerchöre, Frauenchöre und ein Gesamtchor den musikalischen Abend gestalten. Der Eintritt zu diesem musikalischen Abend ist frei.

Die gemeinsame Frauensingstunde ist am Dienstag, 10. April, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Allmendingen unter Leitung von Ursula Glück. Die gemeinsame Männerchorsingstunde ist ebenfalls am Dienstag, 10. April, um 20 Uhr im Proberaum der Turn- und Festhalle in Kirchen unter der Leitung von Alexander Lotz. Die gemeinsame Chorprobe aller Vereine findet am Mittwoch, 18. April, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Kirchen statt.