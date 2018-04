Chor Somea veranstaltet Gemeinschaftskonzert

swp

Mit einem besonderen Konzert kommt der Frauenchor Somea des Liederkranz’ Munderkingen am Freitag, 4. Mai, um 20 Uhr in den kleinen Saal der Lindenhalle in Ehingen. Man habe keine Kosten und Mühen gescheut, schreibt Chorleiter Christian Vogt, und ein Programm mit abwechslungsreicher Chormusik unter dem Motto „Romantisch, Schwäbisch, Frech, Charmant“ zusammengestellt. Außerdem hat sich der Chor weitere Chöre eingeladen: Der Gemischte Chor Suppingen ist seit den 1980er Jahren weit über seine Ortsgrenzen hinaus bekannt durch die Interpretation und Pflege der Suppinger Schnitzfolgen aus dem Suppinger Liederbuch und wird ebenfalls von Christian Vogt geleitet. Außerdem kommt der mehrfach preisgekrönte Kammerchor Kvitek aus Louny in Tschechien. Der neu gegründete Projektchor Munderkingen hat an diesem Abend seine Premiere und mit dabei ist auch der langjährige Pianist Martin Straub aus Geislingen. Karten im Vorverkauf gibt es für 10 Euro bei den Bäckereien Doll und Binder in Munderkingen, bei der Buchhandlung Laese in Munderkingen und bei der SÜDWEST PRESSE in Ehingen (Abendkasse 12 Euro). Kinder und Jugendliche sind frei.