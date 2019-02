Kunst Charismatische Farbenkraft bei Sabine Dürr

Öpfingen / RENATE EMMENLAUER

Gleich 28 mehrheitlich großformatige Werke hat die Öpfinger Künstlerin Sabine Dürr vom Frühjahr bis zum Herbst in der Toskana gemalt. Sie präsentierte diese Bilder jetzt in ihrer Ausstellung. Neben diesen farbenfrohen Naturgemälden aus ihrer Wahlheimat zeigte die Künstlerin in diesem Jahr noch mehr Porträts von Menschen, und zwar in Fröhlichkeit und Melancholie verwoben. „Jedes der Bilder besticht durch eine eigene Note“, schwärmte Wilfried Walter, der zum Ausstellungswochenende eigens aus Wangen im Allgäu nach Öpfingen angereist war. „Man könnte stundenlang von Bild zu Bild flanieren und immer wieder was Neues entdecken.“

Auf die Leinwand gezaubert

Er zog aus dem reichen Bilderfundus von Sabine Dürr zwei Aquarelle mit dem Biberacher Marktplatz als Bildmotiv heraus. Er hatte sie schon vor Jahren zu seinen Lieblingswerken erkoren. Wolfgang Zerb und seine Lebensgefährtin Gisela Steck waren zur Ausstellung aus Ulm nach Öpfingen gefahren. „Wir sind jedes Jahr hier, auch aus Freundschaft zu der Künstlerin. Aber man ist immer wieder neugierig, was Sabine Dürr wieder in der Toskana auf die Leinwand gezaubert hat“, sagte Gisela Steck. Die Künstlerin verbuchte eine sehr gute Resonanz ihrer Ausstellung. Viele der Besucher fanden sich nicht nur zum ausgedehnten Rundgang durch die farbenprächtige Ausstellung ein. Sondern sie nutzten die Zeit, um mit der Künstlerin persönlich ins Gespräch zu kommen oder um mit Freunden und Bekannten die ganz besondere Atmosphäre bei einem Plauderstündchen zu genießen.

Das frostige Wetter mit dichtem Schneetreiben draußen konnte der guten Stimmung drinnen überhaupt nichts anhaben. Denn das „Bilderhaus“ war warm beheizt.