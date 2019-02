Parteien CDU Munderkingen nominiert Kandidaten

Munderkingen / Von Maria Bloching

Fast ein halbes Jahr lang hat die CDU Munderkingen nach Kandidaten für den Gemeinderat gesucht. „Noch nie war es so schwer, die Liste mit 18 Plätzen vollzubekommen“, bedauert CDU-Stadtverbandsvorsitzender Peter Kuhm. Gelungen ist es ihm nicht. 15 Namen stehen auf der Liste – 14 für Munderkingen und – wegen der Unechten Teilortswahl – eine Kandidatin für Algershofen.

Es fehlen vor allem Frauen. Bei der jüngsten Wahl hatten sich noch fünf Frauen für die CDU aufstellen lassen, diesmal sind es lediglich drei. Unter ihnen Architektin Monika Veser (52 Jahre) auf dem vierten Listenplatz. Sie sitzt seit 20 Jahren im Gremium. Ebenso wie Rosa Nisch (66), die Algershofen vertritt. Neu auf der Liste ist die Altenpfleger-Ausbilderin Claudia Handschuh (52). Wolfgang Walk scheidet aus, alle anderen CDU-Gremiumsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl.

Schalt führt Liste an

Waldemar Schalt (65) führt die Liste an. Er wolle sich auch weiterhin „bürgernah“ für die Belange der Stadt einbringen und die Dinge „mit menschlichem Sachverstand angehen“. Unternehmer Heribert Engst (62) fühle sich mit Munderkingen eng verbunden, kandidiert deshalb erneut. Der Polizeibeamte Ernst Fundel (54) gehört dem Gemeinderat seit 20 Jahren an, KfZ-Meister Walter Mayer (46 Jahre) seit zehn Jahren. Ihre erste Wahlperiode haben Ingenieur Markus Merkle (45 Jahre) und Edeka-Betreiber Peter Kuhm (56 Jahre) hinter sich.

Auch junge Leute sind unter den Neu-Kandidaten. Alle erhielten je 16 oder 15 Stimmen der anwesenden Mitglieder. Nun gelte es laut Kuhm, die Bewerber und das, wofür die CDU stehe, der Öffentlichkeit bis zur Wahl am 26. Mai näher zu bringen.

Der Stadtverbands-Vorsitzende gab einen kurzen Einblick in die Projekte, die der Gemeinderat in den vergangenen Jahren angestoßen hatte. Zu den Aufgaben der Zukunft zählt Kuhm die Prüfung und Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen, die Erhaltung und den Ausbau der Infrastruktur, die Konsolidierung des Haushalts und den Schuldenabbau, die Digitalisierung und die Schaffung von Wohnraum.

Die CDU wolle die Stadt weiterhin attraktiv gestalten und stehe für Inklusion und Integration ein. „Egal, ob einheimisch oder zugezogen – bei uns soll sich jeder wohlfühlen“, sagte Kuhm. Landtagsabgeordneter Manuel Hagel lobte die Kandidaten, die ehrenamtlich Verantwortung übernähmen, ohne sich zu fragen, was für sie selber dabei herausspringe. Und er ging noch weiter: „Die Kandidaten in Munderkingen sind allererste Sahne und absolute Raketen.“

Thomas Schweizer, Geschäftsführer des CDU-Kreisverbandes, leitete die Wahlen und teilte mit, dass sich die sechs Kandidaten für den Kreistag auf die Reihenfolge der Listenplätze geeinigt hätten. Romy Wurm, 63, Bürgermeisterin in Rechtenstein, führt die Liste an. Sie erhielt 30 Stimmen. Weiterhin kandidieren Florian Stöhr (41), Ordnungsamtsleiter Stadt Munderkingen (26 Stimmen), Kevin Wiest (39), Bürgermeister in Oberstadion (27 Stimmen), Michael Klocker (24), Student aus Obermarchtal (30 Stimmen), Mathias Schlegel (26), Unternehmer aus Unterstadion (30 Stimmen) und Karl Hauler (55), Bürgermeister in Rottenacker (28 Stimmen).

Lohner und Traub scheiden aus

Dr. Michael Lohner und Karl Traub scheiden aus dem Kreistag aus, sie hatten bisher mit Romy Wurm und Karl Hauler für die CDU den Raum Munderkingen vertreten. Erneut sei es das Ziel, vier Sitze zu besetzen, sagte Lohner. „Alle sind wir in beschließenden Ausschüssen dabei“. Die CDU setze im Kreistag auf Regionalität und ländliche Themen und bringe das vor, was machbar sei. 35 Stimmberechtigte waren zur Nominierung gekommen.