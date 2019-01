Ehingen CDU-Kandidaten für Gemeinderatswahl stehen fest

Next

OB Alexander Baumann (links) führt die Liste der Ehinger Kreistagskandidaten an.. © Foto: Fotos: Stefan Bentele

Die Männer und Frauen, die in Ehingen für den Gemeinderat kandidieren. Mit Katrin Brotbeck (Mitte) steht eine Frau an der Spitze. Im Gesamten allerdings kandidieren dieses Mal acht Frauen, vor fünf Jahren waren es noch zehn. Einige gewählte Kandidaten konnten an der Veranstaltung nicht teilnehmen und waren entschuldigt. Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer kam nach Ehingen. © Foto: Fotos: Stefan Bentele

Ehingen / Stefan Bentele

Die Stadträtin führt die CDU-Liste für die Gemeinderatswahl an. Die Kandidaten geben sich kämpferisch.

Ich wollte eigentlich aufhören“, sagte Stadträtin Katrin Brotbeck in ihrer Vorstellung am Donnerstagabend zu den CDU-Mitgliedern, die an den Ehinger Nominierungsveranstaltungen für Gemeinderats- und Kreistagswahl teilnahmen. Doch dann habe sie Gespräche geführt, sich anders entschieden und wolle jetzt für möglichst viele Sitze im Ehinger Gemeinderat kämpfen – wofür die 124 wahlberechtigten Partei-Mitglieder und Gäste applaudierten.

Wie gestern berichtet, haben 109 CDU-Mitglieder Brotbeck am Donnerstag im Adler auf Listenplatz eins für die Kernstadt bestätigt. Die CDU Ehingen hatte in den vergangenen Wochen Listen vorgeschlagen. Wie Manfred Nothacker, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Ehingen, sagte, habe sich die Aufstellung derselben als „etwas schwierig“ gestaltet wegen des Umzugs des Fraktionsvorsitzenden Manuel Hagel von Ehingen nach Nasgenstadt, womit sich sein Wahlbezirk verändert hat. „Damit ist der geborene Erste gar nicht greifbar.“

Laut Nothacker habe man durchaus „kontrovers“ diskutiert und per Zweidrittelmehrheit beschlossen, die ersten drei Plätze in der Kernstadt nicht nach Personen, sondern nach „sozioökonomischen Kriterien“ zu besetzen. Daraus ergab sich zunächst als Reihenfolge Junge Union, Frauenunion und Seniorenunion, allerdings verzichteten die Jungen von sich aus auf die Spitze. Laut Nothacker, weil ein Stadtrat die Liste anführen solle, zumal mit Martin Neumann ein neues Gesicht für die JU kandidiere (zur gesamten Liste siehe Info). Aus dem CDU-Ortsverband Ehingen kam der Anspruch, den vierten Platz von dort zu besetzen.

Die Partei stellt insgesamt 35 Kandidaten zur Wahl für den Gemeinderat. Mit Katrin Brotbeck steht zwar eine Frau an der Spitze, im Vergleich zur Liste 2014 aber treten statt zehn nun noch acht Frauen an. Fünf der 21 CDU-Stadträte kandidieren nicht erneut, darunter Viola Moll. Folglich gibt es neue Kandidaten, etwa den Ehinger Manfred Schrade, 54 Jahre alt und Unternehmer.

Im Wahlbezirk Alb/Kirchen steht nun Josef Huber aus Alt­steußlingen auf Platz eins. Der Lehrer an der Gewerblichen Schule Ehingen gab sich kämpferisch. Ziel sei es, wieder alle vier Plätze am Gemeinderatstisch – die stehen Alb/Kirchen über die Unechte Teilortswahl zu – für die Partei zu holen. „Wir rollen das Feld von hinten auf“, sagte auch Alfons Köhler, Platz vier. 2014 hatte die CDU dort drei Sitze geholt, einer ging an Sabine Paschke von den Grünen.

Manuel Hagel gab als Fraktionsvorsitzender einen Rückblick, den er zum Ausblick ummünzte. Die Überschrift über dem Wahlprogramm laute „Heimat – Natur – Dynamik“. Die CDU wolle Chancen für Kinder bieten, Schulen in digitaler Hinsicht stärken, Glasfaser voranbringen, Teilorte attraktiv gestalten und Ehingen verkehrstechnisch noch besser anbinden.

OB Alexander Baumann, CDU-Kreisrat, blickte in der Nominierungsveranstaltung zur Kreistagswahl zurück auf die Kreisthemen, sprach vom Gesundheitswesen, der Digitalisierung und dem Aufbau des Digital-Hubs in Ehingen. Zum Thema Bio-Müll-Entsorgung, deren Organisation der Kreis von den Kommunen übernimmt, sagte er: „Auf die Herausforderung bin ich ganz persönlich gespannt.“

Baumann auf Platz eins

Laut Baumann kann Ehingen zehn Kandidaten aufstellen, maximal sieben Sitze sind für Ehinger Kandidaten möglich. Vier stellt die CDU derzeit mit Baumann, Bürgermeister Sebastian Wolf, Jutta Uhl und Heinz Wiese. Uhl und Wiese verzichteten auf eine erneute Kandidatur.

Die Mitglieder bestätigten Alexander Baumann auf Platz eins der Liste (101 Stimmen). Laut Nothacker wollte man mit Baumann an der Spitze ein Signal senden aus der Großen Kreisstadt. Auf Platz zwei steht Manuel Hagel (108). Peter Banderitsch belegt Platz drei (102), gefolgt von Sebastian Wolf (100) und Claudia Wiese (98). Auf den Plätzen sechs bis zehn: Manfred Nothacker (82, Stichwahl: 55), Katrin Brotbeck (82, Stichwahl: 44), Roland Mantz (73), Johanna von Stauffenberg (61) und Joe Betz (51).

