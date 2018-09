Ortsbegehung CDU-Besuch in Deppenhausen zeigt Missstände auf

Deppenhausen / Jana Zahner

Die Deppenhausener Bürger fordern von der CDU-Fraktion Hilfe, denn neben Überschwemmungen bereitet auch der Verkehr Probleme.

Die Bürgermeisterwahl ist passé, die Anliegen der Bürger nicht. „Wir kommen nicht nur zum Wahlkampf in die Teilorte“, verspricht Michael Mouratidis, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU Ehingen, zu Beginn der Ortsbegehung in Deppenhausen. Alfred Schrode, Ortsvorsteher von Kirchen und Deppenhausen, hatte dazu eingeladen.

Dass der Teilort mit wiederkehrendem Hochwasser, maroden Straßen und dem Verkehr der Bundesstraße zu kämpfen habe, sei bereits bei Alexander Baumanns „Dialog-Tour“ während des OB-Wahlkampfs zur Sprache gekommen, sagt Schrode. Bei der Ortsbegehung am Mittwoch machten sich Fraktionsvorsitzender Manuel Hagel sowie rund 20 weitere CDU-Mitglieder unter Führung von Schrode und Bürgern selbst ein Bild von der Lage.

Bach macht Probleme

Die erste Station der Besichtigung bildet der kleine Bach, der parallel zum Sankt-Georg-Weg verläuft und von da aus unter der B 311 hindurchführt. Wegen der Trockenheit führt der Graben jetzt fast kein Wasser, bei Starkregen wurde in den vergangenen Jahren jedoch mehrfach die Bundesstraße überflutet.

„Die Rinne schluckt nicht alles, bei Regen müssen wir das Wasser abpumpen und Sandsäcke auslegen“, berichtet Schrode. Unternehmer Manfred Spähn, der den alten Bauernhof neben dem Bach zum Verwaltungssitz seiner Firma umgebaut hat, hat in seinen Betriebsräumen eine Präsentation zu den Problemen vorbereitet. Als unmittelbar Betroffener wolle er nicht mehrere Jahre auf eine Flurbereinigung warten. „Ein größeres Rohr würde das Problem schon jetzt beheben“, schlägt er als Lösung vor.

Es fehlen Gehweg und Ampel

Ein weiteres Anliegen der anwesenden Bürger ist die Verkehrslage in Deppenhausen. Unablässig fahren Lkw über die B 311 durch die Ortschaft, so auch am Abend des CDU-Besuchs. Nicht nur der Lärm sei eine Belastung, sondern vor allem die Sicherheit, lautet der Konsens der Anwohner. Es fehlt an Gehwegen, denn der Bürgersteig endet schon auf halber Strecke vor dem Ortsschild in einer Wiese. Außerdem lasse sich die B 311 bei dem permanent starken Verkehr als Fußgänger kaum überqueren, da eine Ampel fehle. Auch für den Unternehmer Spähn ist der unaufhörliche Verkehrsfluss problematisch, denn seine Mitarbeiter kämen morgens manchmal kaum mit ihren Fahrzeugen vom Firmengelände auf die Straße.

Gefahr schon lange bekannt

Auch die Straßenbeleuchtung sei nicht ausreichend, mahnen die Anwohner. Gerade für Kinder sei die Lage gefährlich, sagen die Bürger. Stadtrat Peter Groß bekundet Verständnis für die Beschwerden: „Immer muss erst etwas passieren, bevor sich etwas tut.“ Daraufhin wird Anwohner Hermann Traub sauer: „Die CDU tut, als wäre das Problem erst seit gestern da“, schimpft er. Die Mehrheitsfraktion habe den Teilort seinem Empfinden nach jahrelang ignoriert. Er habe in der Zeit drei Kinder aufgezogen, ohne dass sich irgendetwas getan habe, sagt er.

Auch Schrode glaubt, dass die Probleme der Ortschaft auf die lange Bank geschoben wurden: „Es hieß immer, es gibt ohnehin bald eine Ortsumfahrung. Doch das wird so bald nicht passieren.“ Einerseits hätten rechtliche Beschränkungen bisher eine Fußgängerampel verhindert, andererseits seien die Zuständigkeiten ein Problem, das Regierungspräsidium kümmere sich um die Bundesstraße, erklärt Schrode. Die CDU-Fraktion verspricht, die Sachlage erneut zu prüfen.

Weg nach Kirchen ist marode

Nicht nur die stark befahrene B 311 beschäftigt die Bürger, sondern auch der Verbindungsweg nach Kirchen, der unbefestigt und voller Schlaglöcher ist. „Die Kinder sollen auch bei Regen sicher mit dem Fahrrad nach Kirchen fahren können“, wünscht sich Spähn. Er schlägt einen Schwarzbelag vor. Diesen Wunsch hatte OB Alexander Baumann bereits während seiner „Dialog-Tour“ abgewiesen. Man könne nicht jeden Weg asphaltieren, hatte er gesagt. Wie Groß bedauert, habe dieses Problem noch nie auf dem Tisch der CDU-Fraktion gelegen. Spähn begrüßt das Eingeständnis der Fraktion: „Manchmal fühlt man sich, als ob man den Karren alleine zieht und alle springen nur drauf“, sagt er. Zum Abschluss begeht die Gruppe den Sankt-Georg-Weg, der ebenfalls in schlechtem Zustand ist. Unebenheiten und Schlaglöcher ziehen sich über die Straße. „An manchen Stellen haben wir hier 10 bis 15 Zentimeter Höhenunterschiede. Da kann man schon nüchtern kaum laufen“, scherzt ein Teilnehmer. Vom Sankt-Georg-Weg geht es – mangels Bürgersteig über die Wiese – wieder zur Firma Spähn zurück.

CDU verspricht Hilfe

Fraktionsvorsitzender Manuel Hagel fasst zum Abschluss die vorgetragenen Punkte zusammen. Hinsichtlich der Frage nach dem Verkehr an der Bundesstraße wolle er die Zuständigkeiten neu prüfen und beraten, wie die verkehrsrechtliche Problematik zu lösen sei. Auch mit dem Verbindungsweg nach Kirchen und dem Sankt-Georg-Weg wolle sich die Fraktion beschäftigen. „Wir können aber nicht wie das Christkind alle Wünsche auf einmal erfüllen“, mahnt Hagel. Stattdessen verspricht er, die Probleme Schritt für Schritt anzugehen. Zudem lobt Hagel das Engagement der Ortschaftsräte in den Teilorten: Sie seien die edelste Form der Bürgerbeteiligung.